Почему в ближайшие годы россияне могут не надеяться на отрицательные ставки по кредитам? И почему им не следует бояться отрицательных ставок по депозитам?



23 июля агентство Bloomberg опубликовало статью «Экстремизм легких денег: некоторые швейцарские банки платят своим клиентам, чтобы они взяли кредит», в которой говорится: «Швейцарский эксперимент с отрицательными процентными ставками начинает усиливать свои позиции на рынке ипотеки, при этом некоторые местные кредиторы говорят, что они эффективно платят людям, чтобы они заняли деньги. […] В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты с нулевыми или отрицательными процентными ставками институциональным клиентам […]», — сказала пресс-секретарь Zuger Kantonalbank Кармен Висс».

Отрицательные процентные ставки — это «бесплатный завтрак». Взял кредит в банке наличными, положил деньги сейф, получил (а не заплатил) проценты, достал деньги из сейфа и вернул банку. В сухом остатке — проценты «из воздуха». Вы еще не верите в бескорыстие и щедрость банкиров? Тогда мы идем к вам!

На протяжении последних 5 тыс. лет — от Древней Месопотамии и вплоть до последнего десятилетия — история не знала отрицательных номинальных процентных ставок. За редкими исключениями. До изобретения частичного банковского резервирования протобанкиры (священники, золотых дел мастера, менялы и т. п.) брали плату за хранение денег. Кроме того, в 70-х годах прошлого века Национальный банк Швейцарии (ЦБ страны) вводил отрицательные процентные ставки по иностранным депозитам в швейцарских франках, чтобы ослабить избыточный приток капитала. Но это были отрицательные ставки по депозитам, а не по кредитам.

Однако после кризиса 2007—2008 годов многие центральные банки начали вводить отрицательные ключевые ставки. В настоящее время на рынке обращаются госбумаги с отрицательной доходностью на многие триллионы долларов.

Первым ввел ключевую ставку ниже нуля Центральный банк Дании в июле 2012 года, чтобы остановить избыточный приток капитала из-за европейского долгового кризиса. ЕЦБ вошел в отрицательную зону в июне 2014 года для того, чтобы избежать дефляции. В ответ на этот акт финансовой агрессии Национальный банк Швейцарии в декабре 2014 года был вынужден снизить ключевую ставку до минус 0,25%, чтобы избежать ревальвации франка, создающей угрозу национальной экономике. В феврале 2015 года Риксбанк (ЦБ Швеции) снизил ставку обратного РЕПО до минус 0,1%. В сентябре 2015 года Банк Норвегии снизил процентные ставки по банковским депозитам в ЦБ до минус 0,25%. В марте 2016 года ЦБ Венгрии опустил депозитные ставки до отрицательного уровня. ЦБ Японии снизил процентные ставки по избыточным резервам ниже нуля в 2016 году.

С отрицательными ставками по депозитам в Европе уже пришлось столкнуться многим и юридическим, и физическим лицам. Но пока этот импульс отрицательных ставок не доходил до кредитного рынка, за редким и индивидуальным исключением институциональных клиентов. Однако и эта линия обороны рушится под ударами «негативной агрессии».

Что является причиной возникновения отрицательных ставок? Так центральные банки защищаются от притока иностранного капитала. Этот приток создает проблему — способствует укреплению национальной валюты и тем самым вызывает снижение чистого экспорта и способствует замедлению роста ВВП.

Почему происходит приток капитала? Из-за боязни рисков, из-за стремления инвестировать в надежные госбумаги надежной экономики. И не мудрено, что лидером гонки отрицательных ставок стала Швейцария — там ключевая ставка минус 0,75%.

Ранее считалось, что процентные ставки могут быть только положительными, отрицательные ставки рассматривались только как «игры разума». Сейчас ими уже никого не удивишь, но считается, что отрицательные процентные ставки могут быть только небольшими. Посмотрим, будет ли опровергнут и этот постулат.

Какие риски несут отрицательные процентные ставки? Такие ставки по депозитам могут привести к массовому оттоку вкладов — люди предпочтут держать деньги в наличных «под подушкой». Массовый отток вкладов чреват коллапсом банковской системы.

Кроме того, низкие и тем более отрицательные процентные ставки способствуют вытеснению сбережений населения из банковского сектора на фондовый рынок и на рынок недвижимости, надуванию пузырей. Это вытеснение опасно еще и из-за того, что банкиры относительно профессионально инвестируют деньги (хотя иногда и выводят их криминальным образом), тогда как «народные» инвесторы в странах с низким уровнем финансовой культуры населения несут деньги куда попало, хоть в МММ, хоть в другую пирамиду, лишь бы большим процентом поманили. Это значит, что сбережения населения будут выдавливаться в зону повышенного риска, что чревато ростом социальной напряженности.

Вместо депозитов популярностью начинают пользоваться структурные продукты с высокими процентными ставками, к которым непрофессиональному инвестору лучше вовсе не приближаться, ведь в состав внешне простого и понятного структурного продукта входят производные финансовые инструменты, превращающие этот черный ящик в мину.

В любом случае, отрицательные процентные ставки — следствие неравновесных процессов, они — как след турбулентностей на финансовом рынке, вызванных кризисами. И они сами могут вызвать кризисные явления.

Но есть и несомненный позитивный эффект отрицательных ставок — они способствуют росту расходов населения, повышению потребительского спроса и тем самым помогают росту ВВП.

Возможны ли отрицательные процентные ставки по инструментам в национальной валюте в России? Да. Но не в текущих условиях чистого оттока частного капитала (27,3 млрд долларов за первое полугодие 2019 года, по оценке ЦБ) и относительно высокой инфляции (годовой уровень в июне — 4,7%). Пока будет продолжаться экспансия антироссийских санкций, чистый отток частного капитала будет сохраняться. Однако отрицательные ставки по депозитам в евро и франках, возможно, докатятся и до России.

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