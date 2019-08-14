Идея закона о разделении инвесторов на категории прямо указывает на то, что он должен быть полезным в первую очередь самим инвесторам, защищая недостаточно опытных из них от необдуманных решений. Однако при внимательном изучении можно прийти к выводу, что законопроект в имеющемся виде окажет благотворное влияние на деятельность иностранного финансового сектора, существенно ущемив российский.

В последние два-три года число частных инвесторов в нашей стране кратно возросло. Многие из них не имеют достаточного опыта работы на финансовых рынках и могут поначалу наломать дров — лишиться первоначальных вложений в фондовый или внебиржевой валютный рынок. Только часть из них готовы признать, что это произошло из-за дефицита собственных знаний, продолжать учиться и практиковаться в торговле. Чаще такая ситуация оборачивается разочарованием в финансовом рынке и желанием никогда больше не иметь дел с инструментами более сложными, нежели банковский вклад.

Не этого хочет мегарегулятор, не этого хотят и компании — участники рынка ценных бумаг. Поэтому сама концепция закона о введении новых категорий инвесторов была рынком всецело поддержана. Во многих странах национальное законодательство определяет перечни доступных инструментов для инвесторов с разной степенью вовлеченности в финансовый мир. Не каждый может купить сложный финансовый инструмент и работать с ним. Предполагалось, что и наша новая система категоризации инвесторов выстроит понятную и логичную картину взаимодействия инвесторов с финансовым рынком.

Но знакомство с актуальной редакцией законопроекта убедило профессиональных участников рынка, что она выгодна, как ни странно, вовсе не частному инвестору и даже не им самим, а иностранным финансовым компаниям. Положения законопроекта попросту лишают большинство потенциальных инвесторов права войти на финансовый рынок. По различным оценкам, от 70% до 90% физических лиц не смогут пользоваться возможностями, которые он предоставляет. На бирже им будут доступны лишь отечественные ценные бумаги первого и второго котировального списка. Таким образом, эти инвесторы автоматически лишаются возможности составить диверсифицированный портфель. Как говорится, «бери что дают». Более того, людям, желающим пользоваться возможностями внебиржевого валютного рынка, в соответствии с законопроектом, необходимо иметь статус квалифицированных инвесторов. То есть обладать капиталом в размере по меньшей мере 10 млн рублей. Надо ли говорить, что это считаные единицы? Для перехода из одной категории в другую также предусмотрена процедура экзаменации.

Положения законопроекта о категоризации инвесторов заключают потребителей финансовых услуг в очень строгие рамки, которые, скорее всего, их не устроят. Как говорится, умный в гору не пойдет — умный гору обойдет. И наши граждане без труда смогут обойти искусственно созданное перед ними препятствие, обратившись к услугам иностранных финансовых компаний. В них можно приобрести самые разнообразные инвестиционные инструменты, зачастую в отсутствие минимального порога вложений и, конечно, без какого-либо экзамена. Причем для этого не обязательно рисковать своими сбережениями в офшорах. Что далеко ходить — соседняя Белоруссия предоставляет инвестору целый набор возможностей. Например, белорусские форекс-компании, работающие под надзором Национального банка Белоруссии, предлагают своим клиентам не только валютные пары, но и контракты на разницу (CFD), а также инструменты на основе криптовалюты. Легально услуги Forex в Белоруссии на сегодняшний день предоставляют 13 компаний. Их клиентами могут быть любые физические и юридические лица, в том числе и нерезиденты Белоруссии.

В России, как известно, работают четыре форекс-дилера, которые предлагают пока только валютные пары и только физическим лицам. Возможность предоставлять клиентам CFD пока находится в стадии обсуждения. Многие трейдеры заявляют о том, что для комфортной торговли на рынке Forex им нужна более широкая палитра инструментов.

Я не зря привел сравнение российского форекс-рынка с белорусским. Очевидная асимметрия между ними не просто лишает отечественный рынок определенной доли клиентов, но и может стать проблемой в условиях предстоящей синхронизации законодательства двух стран. Какая работа может быть проделана в этом отношении, если условия предоставления услуг на финансовом рынке настолько разнятся? Для гармонизации российского и белорусского финансового законодательства российские законы о рынке Forex стоило бы пересмотреть в сторону увеличения привлекательности этого сегмента.

Но все это бесполезно обсуждать в отрыве от законопроекта о категоризации инвесторов. Если он будет принят без изменений, клиентами легального российского Forex смогут быть единицы. Forex станет элитной услугой для квалифицированных инвесторов. А что же остальные? Оставят свое намерение торговать на рынке Forex? Не думаю. Ведь для них по-прежнему открыт мировой финансовый рынок, который не подчиняется российским законам и не исполняет указания Банка России. Увы, именно иностранные компании — как на брокерском, так и на форекс-рынке — являются главными бенефициарами нового закона о категоризации инвесторов. И, как уже неоднократно заявляла Ассоциация форекс-дилеров, для того чтобы эта комичная конструкция не воплотилась в жизнь, необходимо существенно смягчить положения законопроекта.

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