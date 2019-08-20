Доминирующий на сегодняшний день канал продаж страховых продуктов — это банки. Но все активнее развиваются онлайн-каналы. В первую очередь маркетплейсы. Какую нишу они займут на рынке и как это отразится на банкостраховании?

По данным аналитического центра «Институт страхования ВСС», объем страховых премий, полученных через Интернет, за 2018 год увеличился на 133%, доля этого канала продаж выросла более чем в два раза (с 2,5% до 5,1%). В I квартале этого года на страховые сборы, поступившие через Интернет, пришлось 3,9% всех собранных премий, что на 0,5 процентного пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы доля электронных полисов возрастет, в том числе из-за развития маркетплейсов — относительно нового инструмента в продажах страховых продуктов.

Происходящее на страховом рынке отражает общие тенденции в экономике — повсеместную ее цифровизацию. Такие резкие темпы роста «онлайна», разумеется, не могли остаться незамеченными. Причем в последнее время приходится слышать довольно радикальные прогнозы. Те, кого принято называть IT-евангелистами, как и положено футурологам, предрекают скорый конец всего того, что не является «цифрой». С этих позиций маркетплейсы называются ни много ни мало убийцами банковского канала продаж или банкострахования.

Почему речь идет именно о банках? Потому что зависимость страховщиков от банковского канала продаж давно стала притчей во языцех. Люди традиционно доверяют банкам больше, чем другим финансовым институтам. Во многом благодаря этому за последние годы банкострахование достигло рекордной доли в общей структуре продаж. По итогам 2018 года, а также по результатам I квартала 2019-го основную часть взносов страховщики получили при участии посредников (73,3% и 64,2% соответственно). Доля непосредственно банковского канала продаж в общем объеме сборов увеличилась с 17% в 2014 году до 37% в 2018-м. В I квартале 2019 года тенденция продолжилась: в результате роста продаж кредитных страховых продуктов доля канала в партнерских продажах составила 47,8%.

Понятно, что подобная зависимость чревата множеством рисков, поэтому сами страховщики заинтересованы в диверсификации каналов продаж. И маркетплейсы, действительно, могут помочь добиться снижения доли банкострахования. Например, в АЦ «Институт страхования ВСС» уверены, что в скором времени при анализе существующих каналов продаж необходимо будет выделять маркетплейсы отдельно, рассматривая их как самостоятельный канал со своими особенностями.

Боюсь, правда, что на этом пути аналитиков ждут большие сложности. Во-первых, маркетплейсы пока функционируют просто как витрины, когда для приобретения полиса покупатель перенаправляется на сайт конкретного поставщика услуги, где и происходит непосредственно оплата. Да, с принятием поправок в законодательство и появлением проекта «Маркетплейс», курируемого Банком России, оплату будет принимать непосредственно оператор площадки, но пока отдельно выделить «общие витрины» в статистике продаж довольно затруднительно. Во-вторых, маркетплейсы могут создаваться (и таких примеров масса) теми же банками. Когда клиент приобретает страховой полис на банковском маркетплейсе, какой канал продаж он использует? Вопрос не из простых. Наконец, следующий шаг — это появление не отдельных маркетплейсов, но целых экосистем. А строятся они как раз вокруг крупных банков. Некоторые являются специализированными (недвижимость, авто, услуги для малого и среднего бизнеса и так далее), другие — глобальными. Признавать их банковским каналом продаж или же выделять в отдельный?

Впрочем, пока говорить о серьезной конкуренции маркетплейсов и банкострахования не приходится. Да, сегодня маркетплейсы — уже не просто агрегаторы, позволяющие сравнить предложения по цене. Наиболее популярные такие площадки (например, маркетплейс Банки.ру — один из участников проекта Банка России) предлагают не только многофакторный анализ финансовых услуг, но и специальные условия для своих посетителей. Правда, относится это в первую очередь к банковским продуктам. Что касается страхования, то объем премий, собранных онлайн, растет третий год подряд. Страховщики адаптируют свои продукты к дистанционным продажам. Однако пока основная доля (90%) всех электронных полисов (по объему страховых премий) приходится на ОСАГО, еще 2% — на автокаско. Есть еще и страхование выезжающих за рубеж, однако отдельно в статистике оно не выделяется, хотя очевидно, что по числу продаваемых онлайн-полисов ВЗР существенно опережает автокаско, но по сумме страховых премий отстает от него. Отмечу, что и в рамках проектов «цифровой маркетплейс» на начальном этапе продаваться будет только ОСАГО.

Несмотря на то что с развитием маркетплейсов появится больше возможностей у небольших и средних игроков, конкуренция усилится в том сегменте, который изначально не подразумевал присутствия банков и банкострахования. При этом продажи сложных страховых продуктов, таких как, например, накопительное или инвестиционное страхование жизни, которые требуют личного взаимодействия с клиентом, длительных консультаций, будут, как и сейчас, реализовываться через партнеров. Читай: преимущественно через банки.

Поэтому я далек от мысли, что маркетплейсы станут «убийцами» банкострахования. Это просто совершенно иная философия продаж страховых продуктов, которая существенно расширяет возможности страховых компаний и дальнейшие перспективы развития онлайн-канала продаж. Тем не менее развитие маркетплейсов серьезно изменит подход к продажам, а финансовые (и не только) институты будут делать ставку на развитие именно этих каналов.

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