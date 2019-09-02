Про телематические устройства для автомобилей многие слышали, но пока еще очень немногие пробовали их установить. А ведь именно телематика реально уменьшает количество происшествий на дорогах и дает преимущества в страховых тарифах аккуратным и ответственным водителям. Как это работает и какие мифы вокруг телематики надо развенчать?



Во-первых, есть мнение, что телематика — это некая навязанная допуслуга, за которую клиент платит. На самом деле нет: все телематические устройства устанавливаются бесплатно для страхователя. В автомобиль ставится телематический блок, который подключается к OBD-разъему (стандартному разъему системы самодиагностики автомобиля, которым оснащаются все легковые и грузовые автомобили с 2006 года). На основе параметров движения, которые фиксирует это устройство, стиль вождения оценивается по десятибалльной шкале.



Тут, конечно, можно услышать другой аргумент: «Теперь за мной постоянно будут следить, установят тотальный контроль, а это мне не нравится!» Но телематика следит только за тем, как вы водите автомобиль: безопасно для себя и окружающих, по правилам, либо наоборот — агрессивно и постоянно нарушая. Телематическое устройство не запишет ваш разговор, не прочитает почту, не залезет в вашу приватность. Странно опасаться такого контроля в эпоху мобильных устройств, постоянно находящихся в Сети и записывающих огромный объем данных о ваших действиях, местоположении.

Еще можно услышать: «Я вожу безопасно, телематика все врет». Как быть с этим? Около 80% всех клиентов по телематике получают максимально высокий балл за свое вождение и отменяют франшизу. То есть получают скидку до 20%. Телематическое устройство в режиме реального времени передает информацию: средняя скорость движения, соблюдение скоростного режима, соблюдение правил остановки и стоянки, характеристика маневров и соблюдение правил маневрирования, время поездок и зафиксированные резкие разгоны и торможения. Качество работы устройства можно проверить в ходе независимых испытаний. Специально настраивать телематику, чтобы она «подкручивала» вниз кому-то оценки, нет никакого резона: ведь телематика прежде всего должна снижать аварийность, а значит, убыточность для страховщиков, то есть ее функция не маркетинговая, прежде всего, а влияющая на дорожную ситуацию.

Помимо банального соблюдения скоростного режима и ПДД есть несколько лайфхаков, помогающих поддерживать высокий балл. Например, если поездка длится больше полутора часов, надо делать небольшие остановки на отдых — после пятиминутной остановки время в пути обновляется. Важный момент: лучше избегать ночных поездок. Баллы за езду ночью начисляются по другому коэффициенту, потому что к концу дня человек устает, его внимание рассеивается, а в темноте еще и ухудшается видимость. Помимо этого, баллы могут снимать за резкое торможение и старты на светофорах, значительные изменения скорости и несоблюдение дистанции.

Еще один миф: с телематикой нельзя сдать автомобиль на гарантийное обслуживание. Конечно же, это не так! Установка телематического устройства никак не влияет на гарантийный срок автомобиля. При прохождении ТО устройство вынимается из разъема, а затем устанавливается обратно.

Следить за формированием балла можно самостоятельно через мобильное приложение. Оно предупреждает пользователя о критичных для оценки маневрах, позволяет следить за историей поездок и дает инструменты для повышения качества вождения. Приложение содержит игры и упражнения, которые развивают концентрацию, стрессоустойчивость и многозадачность — навыки, напрямую влияющие на безопасность вождения. Каждый день предлагается новая игра на концентрацию внимания, периферическое зрение, скорость мышления и быстроту реакции. При регулярном их выполнении в течение трех дней водитель переходит на новый уровень сложности. В приложение заложены инструменты и подсказки для корректировки собственного состояния в случае стресса, усталости или плохого самочувствия. В соответствии с каждым из них водитель может выбрать музыку и дыхательные упражнения.

Что делать, если не нужна франшиза, но водитель хочет поездить с телематикой? Для водителей, которые активно перемещаются на разных видах транспорта, а не только на личном авто, есть программы автокаско с ограничением пробега. В этом случае телематическое устройство считывает, сколько километров будет пройдено.

Вся информация собирается в мобильном приложении, где можно посмотреть, сколько километров клиент проехал и сколько еще осталось. Когда пробег приближается к лимиту (за 500 км и за 100 км), приходит уведомление с предупреждением. Если лимита не хватает, то его можно докупить или снять ограничения, доплатив до полной стоимости каско.

Телематика позволяет собирать практически любые данные об автомобиле в режиме реального времени. Частным автовладельцам использование телематики может обеспечить высокий уровень безопасности, а также скидки на страхование. Для операторов каршеринга телематика и вовсе незаменимая вещь, поскольку один телематический блок позволяет решить огромный спектр задач.

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