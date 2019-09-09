Не все предприниматели относятся всерьез к выбору банка для расчетно-кассового обслуживания (РКО) — «Выберем какой-нибудь из топ-30 банков, и дело с концом!» На деле в этом вопросе есть масса тонкостей. Выбор «правильного» банка для РКО зависит от оборота, количества платежей физическим лицам, степени прозрачности бизнеса. Если прогадать, можно разом лишиться 20% выручки или вовсе остаться без денег в самый ответственный момент. Что следует учитывать, выбирая банк для РКО?

Совет № 1: не кладите все яйца в одну корзину. Открывайте сразу два, а лучше три счета в разных банках. Один из них должен быть в топовом крупном банке. Другой — в более мелком, но более лояльном. Третий счет можете открыть в том банке, который вам наиболее удобен, — возможно, у вас там счет физического лица, оформлен кредит, или просто офис банка находится близко к дому. Главное в данном случае — максимально диверсифицировать свои риски.

Совет № 2: ищите индивидуальный подход. Вашему бизнесу пригодится лояльный банк. И это, по моему опыту, точно не будет банк из топ-10. Поэтому мой совет — с самого старта выстраивайте сотрудничество с каким-нибудь небольшим банком, который готов предоставлять вам льготные условия и индивидуальный подход.

Такой банк особенно пригодится, если у вас возникнет проблема с заградительными тарифами. Допустим, вы совершаете какую-то операцию с контрагентом, который может вызвать сомнения, или даже просто переводите большую сумму себе же на карту физлица. Такая трансакция может привлечь службу финмониторинга банка, он заморозит ваш счет и потребует бумажные свидетельства того, что сделка была честной и прозрачной. Если по какой-то причине доказать это не удастся, банк предложит вам забрать деньги со счета.

Но, во-первых, банк имеет право применить заградительный тариф — удержать комиссию до 15—20% от суммы на вашем счете. Во-вторых, один из возможных сценариев вывода денег со счета — уплата налогов, причем как за себя, так и за третьих лиц. При этом перевести деньги вы сможете только на бизнес-счет в другом банке. А когда вы попались на глаза финмониторингу, вас заносят в черный список — и открыть новый счет становится проблематично. Поэтому сразу открыть несколько счетов в разных банках — хорошая идея. Если же у вас есть «свой» лояльный банк, есть шанс, что вы сможете забрать свои средства с наименьшими потерями.

Совет № 3: не «ведитесь» на маркетинговые обещания. В бизнесе на обещания уповать вообще не стоит — лучше почитать отзывы. Часто бывает так, что обещанная в рекламе «плюшка» бесследно исчезает спустя пару месяцев после завершения кампании. Особенно этим грешат многие «модные» банки.

К тому же, когда у тебя нет своего менеджера или отделения банка, при любой неприятности ты оказываешься заложником системы. Знаете, сколько у меня перед Новым годом было запросов от клиентов с просьбой срочно «вытащить» деньги со счетов одного банка, который так много денег тратит на рекламу? Между прочим, как раз там заградительный тариф 20% — такое вот удобство для малого бизнеса. В тарифах эти условия часто не прописаны, но есть определенная практика, и опытные юристы и консультанты обычно в курсе нее. В различных обзорах и отзывах в Интернете люди об этом пишут.

Совет № 4: внимательно изучите условия обслуживания для ИП. Сейчас очень многие ведут бизнес в статусе ИП, но сами ИП — как красная тряпка для службы финмониторинга, потому что через счета индивидуальных предпринимателей любят «отмывать» деньги крупного бизнеса. Чтобы не навлечь на себя излишнее внимание контрольных органов и не оказаться посредником в сомнительных операциях, банки вводят ограничения на трансакции со счетов ИП, и их надо внимательно изучить перед подписанием договора.

Деньги со счета ИП не так-то просто вывести — как правило, сначала их нужно перечислить на личную карту и уже потом свободно распоряжаться. Условия вывода денег со счета ИП на счета физлиц — один из основных параметров, которые следует учитывать предпринимателю при выборе банка. При больших оборотах комиссия за вывод денег может достигать 10%, а это даже больше, чем базовая ставка налога на УСН «доходы».

Есть банковские продукты, которые позволяют снизить эти расходы. Например, в одном из банков есть возможность платить всего 1% с оборота, и все остальные трансакции можно осуществлять без комиссий.

Совет № 5: изучите новые условия работы для «самозанятых». Если вы просто работаете на себя и не нанимаете сотрудников, возможно, вам не нужно заморачиваться с ИП — можно просто быть самозанятым.

По сути, в законе нет такого понятия, как «самозанятые», есть «налог на профессиональный доход». У самозанятых есть определенные ограничения. Они не могут нанимать сотрудников, их доход по закону ограничен 2,4 млн рублей в год (ориентировочно 200 тыс. в месяц). Это влияет и на выбор банковских продуктов.

У многих кредитных организаций в мобильном банке есть возможность регистрации в качестве самозанятого. Плательщиком налога на профессиональный доход можно стать через официальное приложение ФНС «Мой налог», а затем указать банковский счет, с которого будут списываться налоговые платежи. При этом лучше иметь отдельный счет для своего профессионального дохода (и уведомить об этом банк), иначе налоги будут начисляться на все поступления на вашу карту (например, на переводы от родителей).

Идеального банка для бизнеса, несмотря на рекламные лозунги, просто не существует — этот выбор зависит от многих параметров вашего бизнеса. Я советую при выборе банка для РКО диверсифицировать риски, внимательно изучать информацию о тарифах банков и работать по-максимуму «в белую» — и тогда сотрудничество с банками не принесет вам лишних хлопот и убытков.

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