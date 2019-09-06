Глобальные потрясения, которые отражаются на рыночных котировках, становятся нормой жизни. На какие инструменты стоит обратить внимание инвестору в период постоянной нестабильности?

То, что раньше было потрясением и шоком, постепенно становится новой реальностью: мир вошел в период постоянной нестабильности, когда крупные геополитические события, оказывающие существенное влияние на рынок, происходят регулярно, а не раз в десятилетие. Прямо сейчас мы видим три фактора, которые на неопределенном горизонте времени исключают возвращение рынков в спокойное состояние.

Во-первых, разворачивающаяся торговая война США с Китаем. Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям: от относительно спокойного до довольно жесткого с введением таможенных пошлин на весь товарооборот между этими странами. Оба варианта с большой вероятностью отразятся на глобальном рынке, причем, если реализуется второй сценарий, это приведет к снижению потребительской активности и, как следствие, к падению спроса на ресурсы. Все это может отразиться и на российском рынке. Во-вторых, на рынок продолжит влиять неопределенность вокруг Brexit. Возможная рецессия в еврозоне может привести к снижению курса евро по отношению к доллару вплоть до уровня 1 к 1. В-третьих, нестабильная ситуация в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Учитывая важную роль этих регионов в добыче нефти, неопределенность здесь может обернуться дисбалансом на рынке ресурсов, от которого, конечно, зависит и российская экономика. Отдельно отметим санкционную риторику, которая сейчас применяется не к конкретной стране, а более напоминает ситуацию «все против всех».

В описываемых возможных сценариях мы специально немного сгущаем краски, чтобы показать, каким образом глобальные процессы могут привести к беспокойствам на мировых и локальных рынках. Это вовсе не значит, что все негативные сценарии будут реализованы и нас ожидает рецессия. Напротив, такой вариант представляется маловероятным в ближайшие несколько лет. Тем не менее учитывать возможные новые условия мы обязаны. Давайте посмотрим на ставки U.S. Treasury, на которые ориентируются инвесторы во всем мире, — доходность по бумагам со сроком погашения до года сейчас выше, чем по 10-летним. Это лучше всего показывает настроение инвесторов: они не понимают, что произойдет в долгосрочном периоде, и стараются получить доход на краткосрочном временном интервале.

Означает ли это, что не склонным к риску инвесторам стоит разместить все средства в краткосрочных инструментах с фиксированной доходностью, удовлетворившись небольшой прибылью, которую они принесут? Вовсе нет. Но изменить подход к формированию портфеля, учитывая многочисленные факторы нестабильности, стоит. Итак, на какие продукты стоит обратить внимание?

Купонные стратегии. Такие продукты позволяют клиенту не ждать пять лет, чтобы получить выплату (как, например, по «традиционным» инвестиционным решениям, направленным на определенную динамику базовых активов). Продукт долгосрочный, но доход по нему выплачивается раз в год, если сработают определенные условия. Если за год все бумаги в портфеле стоят не ниже цены покупки, то клиент получает существенный доход. Если просели акции одного эмитента — доход будет меньше, если двух — еще меньше и т. д. При этом купонные стратегии инвестиционного страхования жизни гарантируют возврат вложенной суммы, что бы ни случилось. Это общая схема. Чтобы лучше понять механизм работы, приведем конкретный пример.

Возьмем достаточно перспективную стратегию, которая предполагает покупку продукта на корзину акций азиатских компаний. Это одни из крупнейших отраслевых игроков на своих локальных рынках, которые работают не только в Азиатском регионе, но и в других регионах мира. Сейчас эти компании, по нашему мнению, недооценены и находится в интересной точке для входа. Если инвестор покупает такую стратегию на пять лет и через один год все акции станут дороже цены покупки хотя бы на 1 цент, то клиент получит 11,8% в рублях. Ни один депозит, естественно, не способен обеспечить такого дохода при текущих процентных ставках. Если же одна из акций через год окажется ниже цены покупки, то клиент получит 0,75% от купона — в нашем случае это 8,85% в рублях, что тоже хорошо. В худшем случае, если все бумаги будут в отрицательной зоне, клиент заберет назад всю вложенную сумму.

Безусловный плюс такого решения в том, что, кроме гарантии полного возврата средств, он дает инвестору определенность. Клиент знает, на какой доход и при каких условиях может рассчитывать. В случае самостоятельной покупки акций через брокера такое невозможно.

Гибкие стратегии. Такие инструменты предполагают подстраивание портфеля под текущую конъюнктуру рынка. Конкретная отрасль, география и даже набор бумаг могут меняться в зависимости от текущей рыночной ситуации. Снова поясним на конкретном примере.

Возьмем стратегию, которая предполагает инвестиции в глобальный рынок недвижимости — это фонды недвижимости Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона. Доходность формируется за счет изменения стоимости объектов недвижимости и процентного дохода, получаемого от них. При этом структура фонда динамично меняется в зависимости от конъюнктуры рынка: ежедневно пересматривается соотношение весов акций и облигаций, и раз в квартал происходит смена аллокации акционной части. Подобная гибкость позволяет стратегии подстраиваться под ситуацию на рынке и показывать доход на неопределенном разновекторном рынке. Аналогичные стратегии могут быть и по другим секторам рынка.

Стратегии с гарантированной фиксированной доходностью. Цель этого инструмента — в любой ситуации гарантировать клиенту долгосрочный фиксированный доход на уровне средневзвешенной ставки по депозитам крупнейших банков. Если предположить, что перечисленные ранее негативные факторы не реализуются, то ЦБ РФ продолжит политику снижения ключевой ставки, которая напрямую влияет на ставки по вкладам. Ежегодно переоформляя депозит, инвесторы теряют на процентных ставках, а ИСЖ с гарантированной доходностью позволит зафиксировать ставку на более длительный срок.

В последнее время очень много говорят об ИСЖ как о чисто инвестиционном продукте, забывая упомянуть ряд его принципиальных преимуществ в сравнении с другими инструментами на рынке. Во-первых, в отличие от других инвестиционных инструментов (ПИФ, ИИС, доверительное управление), в ИСЖ есть 100-процентная защита капитала на случай падения активов. Во-вторых, инвестор, покупая продукт с юридической формой в виде полиса ИСЖ, в дополнение к потенциальному доходу получает страховую защиту, налоговый вычет (15,6 тыс. рублей в год), простые условия наследования (нет необходимости ждать шесть месяцев для вступления в силу завещания — средства наследникам передаются в течение нескольких дней). Кроме того, полис ИСЖ — это специальная юридическая форма, при которой на инвестированные средства невозможно наложить взыскание в том числе по суду.

Как мы видим, на рынке имеется немало инструментов, которые могут работать даже в условиях сильной волатильности и удовлетворить запросы клиентов, не желающих рисковать своими средствами. Такие финансовые решения, ранее предлагавшиеся лишь в премиум-сегменте, сейчас доступны более широкому кругу инвесторов. Входной порог для этих инструментов в последние годы был существенно снижен и составляет от 300 тыс. рублей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

