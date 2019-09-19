Кратное расширение спектра онлайн-услуг, сокращение персонала и количества филиалов — вот главные изменения, которые ждут российские и мировые банки через десять лет. Как изменится банковская система за этот период?



Наш мир стремительно меняется. Изменения затрагивают даже такие консервативные сферы бизнеса, как банковское обслуживание. Как следствие, через десять лет большинство современных банков будут работать с клиентами уже по другим алгоритмам и предлагать им другие услуги.

Безусловно, даже через десять лет банки не перестанут выполнять для своих клиентов такие базовые операции, как проведение расчетов, хранение денежных средств и выдача кредитов. Но возрастет объем информации, который понадобится банкам для корректной работы. Зная больше о своих клиентах, банки смогут предложить им более широкий спектр услуг. Так, юридическим лицам станут доступны услуги финансового обслуживания, такие как регистрация компаний, получение сертификатов, лицензий, полное бухгалтерское обслуживание, налоговый и инвестиционный консалтинг. В конечном итоге этот сервис станет глобальным банковским продуктом.

Бэк-офисная рутина, которая сегодня отнимает у банков много времени, через десять лет превратится в хорошо отлаженные и зачастую автоматизированные бизнес-процессы. Добиться этого позволит развитие цифровых государственных услуг, благодаря которым проверку личности клиента или его налогового статуса можно будет осуществить в два клика.

Автоматизация приведет и к сокращению банковского персонала. В офисах останутся сотрудники, взаимодействующие с клиентами, инженеры по глобальной банковской архитектуре и высший менеджмент. Благодаря применению новых технологий эффективность оставшихся сотрудников значительно повысится по сравнению с текущим этапом.

Изменится и формат общения банков с клиентами. Через десять лет большая часть банковских операций будет проходить без участия интерфейса самого банка. Уже сегодня значительная часть коммуникаций с клиентом проходит в чатах и мессенджерах, для этого не нужен кол-центр и интернет-банк. Завтра общение в мессенджерах может упроститься до простых голосовых ретрансляторов. Скорее всего, банковскими услугами также можно будет управлять голосом.

На новый уровень выйдет и борьба банков со взломами системы безопасности. Горизонт в 5—10 лет недостаточен, чтобы банковская отрасль могла измениться кардинально, старые технологии еще будут присутствовать в бизнесе. Но появление новых решений будет сопровождаться усилением контроля за данными клиентов, за коммерческой тайной и финансовыми потоками. Легче станет предотвратить и тяжелые последствия незаконного проникновения, поскольку каждая трансакция будет прозрачна. От безличных электронных кошельков через десять лет мы придем к эпохе автоматического начисления и уплаты налогов и полного контроля за каждой денежной единицей.

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