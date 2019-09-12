Основой любого успешного бизнеса, к какой бы сфере деятельности ни относилась компания, является четкая стратегия развития. Для банков, бизнес которых подвержен огромному количеству рисков, выверенная и досконально продуманная стратегия — основополагающий вектор. В последнее время на рынке помимо двух основных моделей развития (банк-монолайнер и традиционный универсальный банк) сложилась третья — кредитный институт, развивающийся в парадигме экосистемы.

Подход, в котором фокус делается на развитии экосистемы, — наиболее обсуждаемая и даже «хайповая» тема последних четырех лет. Именно в течение этого времени крупнейший банк России стал наращивать вокруг себя цифровые компании, предоставляющие небанковский сервис. Но действительно ли эта бизнес-стратегия является панацеей для кредитных организаций?

Нельзя не согласиться с тем, что экосистемы — это эволюция холдингов. Та же структура материнских и дочерних компаний, те же идеи построения бизнеса. При этом, в отличие от классических холдингов, в экосистеме основной упор делается на создание для клиента некоего «мира» сервисов: подсаживая его на «крючок» одного продукта, система стимулирует пользоваться функционалом других компаний, находящихся в ее периметре, тем самым снижая затраты на привлечение потребителя в дружественные сервисы.

Но история показывает, что модель экосистемы также подвержена риску. Например, корпорация General Electric в течение 50 лет выстраивала некое подобие экосистемы, в которой производились все: от лампочек до двигателей, а заодно предоставлялись и финансовые услуги. Сегодня весь финансовый бизнес компании распродан, а капитализация падает с начала двухтысячных.

Этот же пример дает понять, что сегодняшние гиганты других индустрий, в том числе высокотехнологичных, которые очень хорошо разбираются в сфере технологий, банковским бизнесом профессионально заниматься не смогут.

При этом, безусловно, какой бы стратегии ни придерживался банк, ни при каких условиях нельзя упускать тренды. Цифровизация — один из важнейших векторов развития последних лет, кардинально меняющий бизнес-модели кредитных организаций. Ведь никто не хочет разделить участь Kodak, проспав тектонические индустриальные сдвиги.

Объективное развитие инновационных технологий банковского рынка способствует трансформации способов обслуживания, и традиционные форматы постепенно уходят в прошлое. Даже процесс кредитования стал совершенно иным. Роль big data и автоматизированных инструментов анализа данных при рассмотрении заявок на кредиты сильно возрастает. Вряд ли можно было представить еще три года назад, что Совкомбанк до 50% всех разговоров в кол-центре сможет осуществлять без живого общения с клиентом. А сегодня это реальность, как и роботизированная переписка с клиентом в чате.

Даже у нас, банка, стратегией которого долгое время являлась работа с клиентами возрастной категории 45+, сейчас мобильным приложением пользуются 70% потребителей, а интернет-канал как способ привлечения дает до 30% трафика. Для игрока с самой крупной филиальной сетью среди частных кредитных организаций РФ — колоссальная доля. Но и такое поведение клиентов совершенно не означает, что единственный верный путь для развития — это выстраивание экосистемы.

Ведь бизнес-модель классического банка, очень развитого, очень технологичного, очень быстро адаптирующегося под турбулентность рынка, по-прежнему востребованна и актуальна. Она будет абсолютно жизнеспособна на горизонте как минимум ближайших 10—15 лет, и, возможно, даже более выигрышна, нежели модели неких экосистем, которые начинают уходить от чисто банковских сервисов и предлагать смежные небанковские услуги. С одной стороны, они собираются диверсифицировать свои доходы, но, с другой стороны, неизбежно будут снижать управленческий потенциал, распыляя имеющуюся экспертизу. Потому что, выходя в новые сегменты, ты неизбежно сталкиваешься со специфическими рисками, в которых у твоей компании нет ни текущей экспертизы, ни накопленного опыта.

А кроме этого, на небанковском рынке существуют свои лидеры — крупные технологические компании, конкуренция с которыми будет мегачелленджем для кредитной организации.

Сегодня никто не ставит под сомнение, что расчетная или платежная функция могут рано или поздно уйти из банков. Почему? Ведь для расчетов банки не нужны, так как это просто записи информации, в которой могут быть компетентны и другие игроки. И не важно, будет ли эта система распределенная, связанная с криптовалютой, или это будут платежные системы, которые возникнут в тех же экосистемах. Любые сценарии возможны, но не это определяет судьбу банков. Банки существуют тысячи лет и так же еще тысячи лет продолжат существовать, опираясь на две фундаментальные экономические потребности человечества: сбережения и инвестирования.

Наш взгляд довольно прост: функция кредитования, безусловно, останется навсегда в ответственности традиционных кредитных институтов. Глобально, основная роль в балансировании интересов тех, кто сберегает деньги, и тех, кто хочет их брать в кредит на длительный период, останется за традиционными банками. Мы концентрируемся на том, чтобы эффективнее (лучше и быстрее) наших конкурентов управлять всеми видами рисков. Тот, кто делает это хорошо, особенно в моменты кризиса, будет долгосрочно зарабатывать. В этом смысле цифровизация поменяет наши бизнес-процессы, но на фундаментальной функции не скажется.

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