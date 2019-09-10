Финансовые власти затеяли очередной пенсионный эксперимент. Вместо ИПК гражданам предложат копить на будущую старость добровольно. Однако без капитального ремонта всей пенсионной системы эффективность «гарантированного продукта» может оказаться низкой.



Государство решило отказаться от пенсионной обязаловки в виде ИПК и предложить россиянам копить на пенсию добровольно. В ближайшее время мы все узнаем детали, но пока известно только то, что это будет система негосударственных пенсий, в рамках которой граждане получат налоговые льготы, а сами пенсионные деньги будут застрахованы. Причем, как говорят в Минфине, можно будет конвертировать имеющиеся пенсионные накопления (в рамках обязательного пенсионного страхования) в новый продукт. Следить за взносами граждан и учитывать их будет организация с расплывчатым названием — центральный администратор.

Если судить только по этим скупым данным, то история с «пенсионным продуктом», который скоро должен появиться в России, сильно смахивает на изобретение велосипеда. За исключением гарантий государства, все это повторение уже существующих пенсионных схем, которые НПФ несколько лет продвигают на рынке. В частности, индивидуальные пенсионные планы (ИПП), владельцам которых также положены налоговые льготы, а график выплат и взносов можно выбрать при составлении договора с фондом. При желании договор можно расторгнуть, а деньги — забрать.

Будет ли это последнее условие прописано в концепции «гарантированного пенсионного продукта» Минфина — пока неясно. Но очевидно, что право распоряжаться своими пенсионными сбережениями и, в частности, забрать их до наступления старости — это непременный атрибут современной пенсионной системы, основанной на добровольных взносах. Конечно, в разных странах есть свои ограничения. Например, в США эти деньги можно инвестировать в определенные инструменты и использовать, скажем, для погашения кредитов или оплаты обучения. И чем меньше здесь ограничений, тем привлекательнее может оказаться продукт для клиента.

На этом фоне особенно интересно, каким образом власти дадут право использовать пенсионные накопления, которые, как известно, формально не являются собственностью тех, за кого работодатели отчисляли 6% от зарплаты. Единственное, что могут сделать участники ОПС, — это сменить НПФ или управляющую компанию. Все остальное решает государство: начиная от того, с какого возраста можно получать негосударственную пенсию, и заканчивая наследованием этих денег. Например, сейчас дети или супруг не имеют никаких прав на остаток невыплаченных денег, если пенсионеру была назначена бессрочная пенсия и он успел получить хотя бы одну выплату.

Означает ли возможность конвертировать пенсионные накопления в «гарантированный продукт», что государство намерено отказаться от своей монополии? И от права экспериментировать с накоплениями по своему желанию — замораживать, переводить в баллы и штрафовать за досрочную смену управляющего или НПФ? Если это так, то, пожалуй, я одним из первых готов подумать об участии в новой пенсионной системе. Как-никак, забрать у государства право распоряжаться твоими деньгами всегда приятно.

Хотя по поводу того, будет ли выгоден «гарантированный пенсионный продукт», лично у меня большие сомнения. Ведь ничего принципиально нового наши финансовые институты предложить клиенту не в состоянии. ОФЗ, отечественные акции и облигации — это практически весь набор доступных активов для вложения средств НПФ. Это ведь вам не суверенный фонд Норвегии, в активах которого почти 70% приходится на акции разных стран, а еще 2,7% — на недвижимость. Ни один российский управляющий пенсионными деньгами не может зарабатывать на акциях американских IT-компаний или выйти в валютный кеш и золото в случае очередного финансового кризиса. Даже по доступным НПФ инструментам существует масса ограничений.

Впрочем, если судить по поведению некоторых фондов, за эффективностью инвестиций их менеджмент не гонится, предпочитая снабжать деньгами пенсионеров бизнесы своих акционеров. Например, если взять пять крупнейших НПФ, то каждый четвертый рубль, инвестированный ими в акции, был вложен в аффилированные компании, подсчитала газета «Коммерсант».

К тому же при существующей системе вознаграждений и практически полном отсутствии реальной конкуренции на рынке менеджерам НПФ и их акционерам всегда будет хорошо: можно просто брать себе на жизнь management fee и платить дивиденды из нераспределенной прибыли. В отличие от их клиентов, которые за все это платят.

Конечно, если к участию в управлении пенсионными деньгами будут допущены банки, страховщики и, не побоюсь, крупные брокеры, картина может немного измениться. Новые участники предложат будущим пенсионерам более разнообразные продукты и стратегии. Например, пенсионные планы, позволяющие людям в возрасте защитить сбережения, а молодым — получить высокую доходность. Но это при условии, что Минфин и ЦБ разрешат инвестировать с единого пенсионного счета в разные финансовые инструменты.

Сами менеджеры НПФ также прекрасно понимают, что старая инвестиционная модель с постоянным надзором со стороны регулятора и стресс-тестами также давно изжила себя. Недаром же куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова в недавнем интервью призналась, что все НПФ «по сути монопродуктовые компании, а на одном продукте далеко не уедешь». Поэтому, чтобы человек мог накопить на пенсию, ему нужно использовать различные возможности — от депозитов до специальных инвестиционных счетов.

Однако независимо от того, будут или нет прописаны все эти возможности в новом пенсионном продукте, спрос на него может оказаться локальным. Понятно, что о будущей пенсии задумаются граждане в крупных городах, где уровень заработных плат выше, чем в среднем по России. И способные хоть что-то откладывать на будущее. Но таких, если верить соцопросам, от силы 10—15%.

Большинству же россиян это явно будет не под силу, особенно в ситуации, когда реальные доходы падают, а доля расходов на питание, ЖКХ и другие обязательные платежи все время растет. Особенно когда рванет вся та масса кредитов, которые граждане набрали, пытаясь найти деньги на текущие нужды. Рано или поздно, но это случится. И когда банки придут, чтобы описать имущество, этим людям явно будет не до будущей пенсии.

В результате «гарантированный пенсионный продукт» Минфина может оказаться доступным лишь немногим «избранным». А итогом нового пенсионного эксперимента станет появление в России двух классов пенсионеров. Одни получат шанс на яркую и активную старость, а вторым придется влачить нищенское существование на пособие от государства.

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