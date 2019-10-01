



Новые правила оформления европротокола вступают в силу с 1 октября 2019 года. В частности, в четыре раза увеличен лимит, а вскоре будет разрешено и оформление в электронном виде, то есть не придется заполнять бумажный бланк извещения. Разберемся в нюансах нововведений.

Статистика Российского союза автостраховщиков (РСА) показывает, что на сегодняшний день практически каждое третье ДТП оформляется без вызова сотрудников полиции.



Можно ожидать, что доля оформления ДТП в упрощенной форме будет только расти после расширения с 1 октября лимита европротокола до 400 тыс. рублей, но для этого нужно соблюсти ряд условий. Отвечаем на самые злободневные вопросы о новых правилах.

1. Какие условия нужно выполнить, чтобы получить страховое возмещение по новому лимиту (400 тыс. рублей)?

Если водители используют фиксацию обстоятельств ДТП с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильного приложения РСА «ДТП. Европротокол», лимит страхового возмещения с 1 октября по всей стране увеличивается до 400 тыс. рублей. Если есть разногласия, лимит выплаты составит 100 тыс. рублей.

2. Можно ли заполнить извещение о ДТП и оформить европротокол только на бумаге, без использования указанных технических средств?

Использование электронного извещения — это право, а не обязанность водителя. Введение электронного извещения призвано ускорить процесс оформления ДТП и не отменяет ранее действовавший порядок. То есть если водитель хочет воспользоваться традиционным бумажным вариантом, то закон позволяет это сделать.

3. На какую сумму может рассчитывать застрахованное лицо в этом случае?

При заполнении извещения о ДТП в бумажной форме необходимо понимать, что если некорректируемые сведения фото- и видеофиксации не переданы в АИС ОСАГО одним из установленных способов (через мобильное приложение «ДТП. Европротокол» или устройства ГЛОНАСС), то лимит страхового возмещения составит 100 тыс. рублей и только при отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений.

4. Можно ли обойтись без сотрудника ГИБДД, если у водителей имеются разногласия, нет специального приложения и их автомобили не оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»?

Нет, в описанной ситуации оформление ДТП должно производиться уполномоченными на то сотрудниками полиции (можно вызвать сотрудника на место ДТП, а можно самостоятельно подъехать к ближайшему посту ГИБДД). При этом, если соблюдены условия европротокола (ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств, нанесен вред только автомобилям, нет пострадавших людей, сумма ущерба укладывается в лимит), то ничто не мешает водителям прямо на месте ДТП скачать и установить мобильное приложение РСА и оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Установка и регистрация в мобильном приложении не займут много времени и позволят быстрее освободить проезжую часть и избежать пробок на дорогах. Главное, чтобы был надежный доступ к Интернету.

5. Что делать, если приложение установлено только на устройстве одного из участников ДТП? Можно ли тогда оформлять его в электронном виде?

Напомню, что при оформлении извещения о ДТП на бланке каждый водитель подписывает оба листа извещения о дорожно-транспортном происшествии с лицевой стороны. Оборотная сторона извещения о ДТП оформляется каждым водителем самостоятельно. Такой же принцип реализован в мобильном приложении. То есть извещение о ДТП будет оформляться на одном мобильном устройстве и подписываться обоими участниками ДТП через портал gosuslugi.ru.

6. Если есть разногласия, как будет определяться виновник ДТП?

Обстоятельства ДТП устанавливаются страховщиками на основании объяснений участников происшествия. При наличии разногласий относительно его обстоятельств чаще всего считается, что вина участников не определена. В этом случае применяются правила обоюдной вины, за исключением очевидных ситуаций, которые определены в типовых схемах ДТП.

7. Обязан ли страховщик оповещать ГИБДД об обстоятельствах ДТП при наличии разногласий?

Законодательством такая обязанность на страховщиков не возложена, поэтому ГИБДД к данному процессу не привлекается, информация в ГИБДД не передается.

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