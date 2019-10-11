Рынок услуг бизнес-консультирования бурно развивается. Выступления известных бизнес-тренеров собирают стадионы. На ТВ-каналах и в прессе регулярно рассказывают впечатляющие истории развития бизнеса. Крупные банки создают подразделения, работа которых также направлена на помощь в открытии и развитии бизнеса. Формы проявления этой активности совершенно разные, но, если внимательно присмотреться, можно заметить кое-что, объединяющее все это разнообразие.

Общей тенденцией является эмоциональная составляющая подаваемой информации — практически всегда это примеры конкретных людей, бизнесменов, описания ярких историй успеха, которые впечатляют, вдохновляют, вызывают эмоциональный отклик, желание рискнуть и поменять свою жизнь, сделать шаги в направлении собственного бизнеса. При этом только тот материал, который может положительно впечатлить, будет предъявлен широкой аудитории. Поэтому мы наблюдаем многочисленные истории про бизнес, который начинался в гараже и вырос до транснациональной корпорации, про успешного в 20 лет бизнесмена, про людей, которые превратили в успешный бизнес свое хобби, и т. д. Трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, всегда описываются как преодолимые, а их наличие только закаляет характер, добавляет опыта и уверенности. Вообще открытие и ведение бизнеса выглядит как достаточно простое дело, доступное каждому. К сожалению, для многих предпринимателей такая информация оказывается вредной, так как искажает восприятие действительности и оценку рисков. Ориентируясь в своих решениях на успешных предпринимателей и их истории, мы совершаем ошибку, которая называется «ошибка выжившего» и может привести к серьезным последствиям.

Ошибка выжившего — необычный феномен, суть которого в принятии ошибочного решения на основе недостаточного объема информации. Это интересное явление, и историей его возникновения считается случай, произошедший во время Второй мировой войны. По заказу ВВС США математик Абрахам Вальд взялся за решение задачи снижения потерь бомбардировщиков от огня зениток и истребителей. Пробоины на самолетах, вернувшихся на базу, были распределены неравномерно. Например, высокая концентрация была на концах крыльев, и сначала могло показаться, что для повышения «живучести» самолета именно места, где больше всего повреждений, необходимо дополнительно защитить броней. Но если учесть тот факт, что в конкретную часть самолета специально никто не целится и повреждения от огня, ведущегося по самолету, распределяются равномерно, то становится понятно, почему минимум повреждений было на кабине пилота, двигателях и топливных баках. Дело в том, что именно эти места были критически важными для «выживания» машины. Самолеты с такими повреждениями на базу просто уже не возвращались и потому были недоступны для осмотра и анализа.

Именно поэтому решение, что защищать имеет смысл те места, которые у вернувшихся самолетов не повреждены или повреждены минимально, а не максимально, было единственно правильным и в дальнейшем спасло немало жизней. Других примеров ошибки выжившего достаточно много. Например, вывод о доброте дельфинов из рассказов пловцов, которых дельфины спасли, толкая к берегу. При этом рассказы тех, кого дельфины толкали от берега, отсутствуют. Потому что такие пловцы утонули. Или медицинские обследования на вредных производствах, которые иногда показывают, что здоровье работников там лучше среднего. Дело в том, что люди со слабым здоровьем или не идут туда работать, или увольняются, поэтому не попадают в выборку.

Применительно к бизнесу мы получаем аналогичную ситуацию: рассматривая только примеры успеха, мы не видим большой доли тех, кто потерпел неудачу. Истории Amazon, Google, Facebook, Microsoft со всеми фактами их создания и развития разобраны до мельчайших деталей. Все тщательно проанализировано, рассмотрено под разными углами различными авторами. Но, основываясь на этих данных, никому не удалось повторить такой успех.

Все истории успеха представляют собой именно такую группу выживших, информации о которой много, и фактически отсутствует информация о группе тех, кто не выжил. Финал в виде поражения и провала — это грустно. Это полная противоположность успешным и счастливым людям, которые рассказывают о том, как правильно построить прибыльный бизнес. О провалах не принято рассказывать, если только они не явились этапом на пути к успеху. Вне фокуса внимания остается огромная армия предпринимателей, которые не смогли по тем или иным причинам достичь успеха.

Это подтверждается статистикой: по данным СПАРК, из организаций, зарегистрировавшихся три года назад, в статусе действующих осталась только половина. Если учитывать, что ликвидация бизнеса — достаточно трудоемкая и долгая операция и многие предпочитают с ней не связываться, решая вопрос продажей бизнеса номинальному владельцу или просто бросая компанию, то статистика еще печальнее. Есть данные, что в России только 4% предприятий малого бизнеса живут более трех лет.

Препятствия, с которыми сталкивается большинство предпринимателей, оказываются для них аналогом критических повреждений самолета из исторического примера ошибки выжившего. Но, в отличие от случая с самолетами, здесь все сложнее, факторов огромное множество, и у нас нет возможности понять, что именно произошло, чтобы попытаться избежать этого в дальнейшем. Пока мы не попытаемся понять и разобраться в конкретных случаях неудачного бизнеса, мы не сможем учиться и будем обречены повторять одни и те же ошибки. Разговаривая с бизнесменами, которые пережили неудачи, понимаешь, насколько важны, разнообразны и поэтому особенно ценны именно эти кейсы. Например, бизнесмен, выбравший для открытия кафе красивое место рядом с парковой зоной и большим количеством гуляющих людей, столкнулся с тем, что поток посетителей в дни с плохой погодой практически иссякает, а в нашем климате таких дней большинство в году. Или что в кофейне рядом с офисным центром большинство посетителей будет покупать кофе на вынос, а посадочные места предусматривались и оборудовались напрасно, запланированной прибыли они не приносят, но постоянные затраты в виде арендной платы за эту неиспользуемую площадь остаются. Или с персоналом могут быть такие проблемы, что они одни могут полностью потопить бизнес. Работа по предоплате, надежность поставщиков, лояльность клиентов, сезонность, кассовые разрывы и т. п. — список того, в чем ошибаться для малого бизнеса опасно, можно долго продолжать.

Проблем возникает огромное количество, и все они первичны для конечного результата. Учитывая суть ошибки выжившего, необходимо искать и внимательно рассматривать примеры неудачных сценариев развития бизнеса. Никаких счастливых финалов — это должны быть истории провалов, как бы это печально ни звучало, с конкретным и понятным описанием. Не обязательно, чтобы бизнес в этих примерах был полностью похож на ваш. Для предпринимателей совершение этих ошибок стало критически важным в вопросе выживания бизнеса. Важно получить детальную информацию о максимальном количестве возможных проблем до того, как они возникнут в реальности. Только примерив к себе каждую из найденных ошибок и ответив на вопросы «Может ли произойти это со мной хотя бы в теории?», «Как гарантированно можно избежать такой ситуации?» или «Что надо делать, если с этим придется столкнуться?», можно двигаться дальше. Сбор таких случаев — это отдельный труд и отдельный вопрос, но эти усилия себя точно окупят, на чужих ошибках обучение выходит намного дешевле. Все выглядит так, что именно такой подход, по сравнению с рассмотрением историй успеха, в реальной жизни действительно способен существенно повышать шансы на создание жизнеспособного и прибыльного бизнеса. В банке «Открытие» мы стараемся создать условия, которые помогали бы развиваться бизнесу и избежать ошибок, поэтому в Open Academy мы собираем бизнес-истории, которые могут уберечь начинающих бизнесменов от повторения чужих ошибок.

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