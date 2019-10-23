Прошлый год для малого и среднего бизнеса стал «годом размораживания кредитования» — объемы выдач кредитов достигли максимальных значений с 2015 года. Были опасения, что это разовый всплеск, а не устойчивый тренд. Однако результаты первого полугодия 2019 года доказывают обратное: темпы выдачи кредитов в среднем по стране выросли на 10%, а в некоторых регионах — в несколько раз больше.

Российские банки долгое время не жаловали заемщиков из сегмента малого и среднего бизнеса. И тому были причины: высокие риски, значительные операционные издержки, отсутствие эффективного скоринга, непрозрачность в отчетности небольших компаний, серые схемы и так далее. А кризисные явления в российской экономике лишь усугубляли ситуацию. Да, мы наблюдали очевидные всплески активности кредитования в 2006—2007 и в 2011—2012 годах, обусловленные тем, что банки активно разворачивали так называемые кредитные фабрики. Однако далеко не все подобные бизнес-модели были удачными, что привело к ощутимому росту просрочки.

Ситуация стала постепенно меняться не в последнюю очередь благодаря росту концентрации: рост объемов кредитования МСБ в последние три года совпал с увеличением доли банков из топ-30 в объемах кредитования этого сегмента. За три последних года доля крупных банков в кредитовании МСБ увеличилась на треть и достигла на начало января 2019 года рекордных 74%. Впервые с кризиса 2014 года улучшилось и качество кредитного портфеля МСБ: доля просрочки в кредитном портфеле на начало этого года составила 12,4% против 14,9% годом ранее. Уровень же просрочки в сегменте МСБ в банках из топ-30 составляет всего 8%. Совокупный объем просроченной задолженности снизился в прошлом году на 16,2%. Столь позитивные результаты также связаны с крупными банками: они научились качественнее оценивать платежеспособность небольших компаний. Свою роль сыграло и «размывание» просрочки из-за роста объемов кредитования.

Поддержку рынку оказало и существенное снижение процентных ставок — они сократились в 2018 году в среднем на 2 процентных пункта. Наконец, нужно отметить, что 2018-й стал первым годом, когда проявился эффект от масштабных государственных программ поддержки МСБ и работы профильных региональных фондов. Речь идет о таких федеральных программах по льготному кредитованию, как «6,5%», а затем и «8,5%», о работе региональных гарантийных фондов по выдаче поручительства по кредитам.

Банкиры отмечают такие тренды последних лет, как «обеление» МСБ и растущий спрос малого бизнеса на цифровые продукты и сервисы. Рост популярности безналичной оплаты в России также самым позитивным образом сказывается на большей заинтересованности банкиров в работе с малыми предпринимателями.

Все это не могло не сказаться на росте объемов кредитования, и, похоже, 2019-й станет годом новых рекордов. За первые шесть месяцев этого года объемы выдачи кредитов МСБ увеличились на 12,75% в среднем по стране по сравнению с первым полугодием прошлого года. Отрадно, что свое веское слово сказали регионы. Так, безусловным лидером стал Алтайский край, нарастивший объемы выдачи сразу на 1050%. Более 500% составили темпы выдачи кредитов в Иркутской области. В Республике Хакасия и Архангельской области этот показатель составил 362% и 265% соответственно. В топ-10 регионов-рекордсменов также вошли Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская область, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Новгородская область и Москва. Любопытно, что на востоке России кредиты получают компании, которые специализируются на туризме, строительстве, перевозках, выращивании экологически чистых овощей, разведении морских гребешков, трепангов, мидий, а также на разработке в сфере IT. Притом что в целом по России основными заемщиками выступают компании из сферы торговли.

Рекорды II квартала можно объяснить как региональными льготными программами, так и реализацией Банком России «дорожной карты для МСБ». Государственная поддержка останется ключевым драйвером для развития кредитования малого бизнеса и в этом году. Как ожидается, в рамках льготного кредитования будет выдано около 1 трлн рублей, или 16% от общего объема выдачи в прошлом году. Объем выдачи кредитов в целом по году вырастет не менее чем на 15%, существенно опередив результаты I квартала.

Однако вызывает опасения тот факт, что количество МСП, как и число занятых в этом сегменте, стало сокращаться. Так, по данным исследования «Опоры России» (на основе информации Федеральной налоговой службы), за последний год число МСП сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество их сотрудников — на 5%, до 15,2 млн человек. При этом с 2016 по 2018 год эти показатели, напротив, росли. Скорее всего, часть этого сокращения пришлась на переток предприятий МСБ, в первую очередь индивидуальных предпринимателей, в сегмент самозанятых. Как мы видим, появление новых малых предприятий этот переток компенсировать не может.

Второй проблемный момент заключается в том, что стоимость банковского фондирования (если не принимать в расчет крупнейшие банки) сегодня составляет около 7%. Просрочка же по сегменту МСБ стабильно превышает 10%. В этих условиях даже проснувшийся у банков аппетит к риску не может позволить им ощутимо снизить стоимость кредитов для этого сегмента. Даже несмотря на происходящее снижение ключевой ставки. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что ставка по кредитам МСБ останется двузначной. А льготными кредитами, субсидируемыми государством, обеспечить всех желающих, разумеется, невозможно.

Свои вызовы стоят и перед Национальной гарантийной системой (НГС), призванной на государственном уровне способствовать расширению объемов кредитования МСП. В первую очередь необходимо отметить требование к работе системы в максимально безубыточном сегменте кредитования, что серьезно снижает эффективность господдержки. Очевидный путь значительного увеличения портфеля гарантий через прямое субсидирование убытков региональных гарантийных организаций негативно воспринимается самими участниками НГС, которые справедливо опасаются проверок различных контролирующих органов. Кроме того, периодически возникают ситуации, когда между собой начинают конкурировать участники системы. Чаще всего это можно наблюдать на региональных рынках, где сталкиваются интересы региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП. Наконец, НГС обладает низкой стрессоустойчивостью к макроэкономическим изменениям и, соответственно, имеет малый запас прочности.

Поэтому на пути дальнейшего роста объемов выдачи кредитов сегменту МСБ я вижу три существенных ограничения: высокая стоимость кредитов, естественная убыль самих малых предприятий и не сбалансированная до конца система гарантийной поддержки.

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