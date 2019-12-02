



Осень оказалась богата на изменения в сегменте ОСАГО: введены новые правила оформления европротокола, изменен список документов, необходимых для заключения договора, расширен перечень ситуаций, по которым с причинителя вреда может быть взыскано возмещение. Рыночные методы не начинают, но выигрывают — так можно охарактеризовать положение дел на рынке автострахования.

Кризис в автокаско был преодолен не за счет роста тарифов, а за счет изменения подходов к ценообразованию. Внедрение франшиз, вариативность набора страховых случаев позволили «подстроить» страховой продукт под интересы клиента, в результате тариф стал более индивидуальным.

Еще один способ персонализировать тариф — установить телематическое оборудование. Этот способ не очень популярен у клиентов. В то же время установка телематических устройств более выгодна водителям-новичкам. Для них обычно применяются повышающие коэффициенты, однако совместное исследование Национального рейтингового агентства и компании Meta System выявило, что в наиболее серьезные аварии чаще всего попадают водители со средним и большим опытом, совершающие ежедневные междугородные поездки на расстояния 150—200 км.

В целом сегмент каско довольно устойчив, в отличие от ОСАГО, к которому рыночное регулирование пока неприменимо в полной мере. Первые результаты реформы, стартовавшей с начала года, противоречивы. С одной стороны, снижается средняя стоимость полиса — по расчетам НРА на основе данных ЦБ, на 5%, или 286 рублей, что радует клиентов и Центробанк. С другой стороны, резко выросла сумма средней выплаты, и остается открытым вопрос, хватит ли всем страховщикам запаса резервов на урегулирование убытков.

Несмотря на введение новых правил и институтов, многие проблемы решить не удается. После начала работы финансового омбудсмена ожидалось снижение интереса автоюристов к ОСАГО, но пока этого не произошло.

Кроме того, с 1 октября у автолюбителей появилась возможность оформления европротокола на территории всей России с одновременным увеличением лимита в четыре раза — со 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Это, несомненно, приведет к росту числа мошенничеств. Да и сами мошенники начали перемещать свои интересы в сторону выплат по возмещению вреда здоровью, ведь протоколы страховщиков по противодействию по этому направлению пока не отработаны.

Следующий этап реформы, который начнется в 2020 году, предполагает отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности, увеличение с 500 тыс. до 2 млн рублей лимита по причинению вреда жизни и здоровью, возможность применения коэффициента качества вождения. Но если законопроект будет принят в нынешнем варианте, то страховщиков ждут проблемы. По нашим расчетам, отмена территориального коэффициента не совсем оправданна, так как зависимость аварийности от региона действительно существует и складывается преимущественно из двух факторов: качества вождения и риска региона, который, в свою очередь, обеспечен качеством дорог, трафиком, плотностью населения и даже уровнем жизни.

Сейчас ОСАГО балансирует на грани рентабельности. В целом по рынку финансовый результат сегмента, по расчетам НРА, близок к нулю. По новым правилам страховщики не смогут применять собственные факторы риска: перечень нарушений правил дорожного движения, влияющих на тариф, будет закрытым.

Вызывает сомнения и возможность снижения стоимости полиса за счет применения телематических приборов. Применение понижающего коэффициента в данном случае — право, а не обязанность страховщика. Кто будет финансировать установку оборудования — непонятно. Если оно будет устанавливаться за счет автовладельца (а стоимость прибора — около 5 тыс. рублей), то экономия нескольких сотен рублей в год вряд ли будет ему выгодна.

Следующий этап реформы предполагает расширение тарифного коридора до 40% от базового тарифа с 1 января 2020 года и до 70% с 1 октября 2020 года. В результате минимальная стоимость полиса может опуститься примерно до 2,5 тыс. рублей, но таких водителей будет очень мало. В среднем, по нашим расчетам, стоимость полиса будет колебаться в районе 5 тыс. рублей, то есть для большинства водителей изменится порядок расчета стоимости, но с финансовой точки зрения ситуация практически не изменится.

Тарифная реформа имеет и отрицательную сторону — усиление демпинга. По оценкам НРА, в первом полугодии 2019 года 12 из 28 страховщиков ОСАГО с коэффициентом выплат более 77% применяли агрессивную маркетинговую политику: средняя стоимость полиса у них была ниже среднерыночных значений. Три компании уже покинули рынок, еще четыре — мелкие региональные игроки, которые находятся в зоне риска по финансовой устойчивости, так как ОСАГО является для них основным направлением деятельности. Эти компании не используют возможность повышения тарифов до верхних границ коридора, потому что не выдерживают конкуренции с крупными федеральными страховщиками.

В итоге реформа ОСАГО идет медленнее, чем планировалось изначально, и вряд ли полная индивидуализация тарифа произойдет к 2023 году. Но клиентам важен не только персональный тариф, но и прозрачность, скорость, полнота урегулирования убытков, качество взаимодействия со страховой компанией. Для страховщиков в фокусе внимания остаются снижение доли судебных выплат и положительный финансовый результат. Если тариф будет индивидуальным, а проблемы урегулирования убытков решить не удастся, сегмент ОСАГО останется нестабильным и финансово неустойчивым.

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