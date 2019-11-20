Во всем мире растет популярность самостоятельного инвестирования и цифровых инвестиционных решений: более 100 млн человек инвестируют и торгуют через Интернет. Хотя в менталитете инвесторов и трейдеров есть региональные и национальные различия, общая тенденция едина: все больше людей пользуются плодами демократизации информационной сферы, образования и доступа к рынку для реализации своих финансовых целей и воздействия на общество. В большой степени демократизацией трейдинга и инвестиций мы обязаны Интернету.



Я основал Saxo Bank в 1992 году, и наша компания одной из первых стала использовать Интернет для улучшения предлагаемых рынку инвестиционных решений. Мы начинали этот путь с уверенностью в том, что наиболее полный доступ к мировым финансовым рынкам должен быть не у меньшинства, а у большинства.

Новые технологии и повышение доступности информации выровняли игровое поле, так что инвестиционные возможности и средства, ранее доступные лишь финансовым гигантам Уолл-стрит, теперь доступны простым участникам рынка, и притом по более низкой цене.

Я по-прежнему уверен, что свободу формировать максимальный объем сбережений — для пенсии или для других жизненных целей — должен иметь каждый.

Преимущества торговли и инвестирования через Интернет. Для новичков в мире торговли и инвестирования через Интернет одно из главных преимуществ — это доступ к широкому ассортименту активов: акции, облигации, сырье, биржевые инвестиционные фонды, ПИФы, фьючерсы, опционы, контракты на разницу цен и другие продукты. И все это в одном месте и дешевле, чем предлагают обычные финансовые посредники.

Возможность эффективной диверсификации по регионам и по классам активов важна тем, что ваше инвестиционное пространство имеет определяющее значение для итоговой прибыли. Частные сберегатели и инвесторы нередко ограничиваются в своих портфелях единичными наименованиями акций внутреннего рынка. Мы пьем французское вино, носим вьетнамки и ездим в отпуск на другие континенты — так почему наши инвестиции столь ограниченны?

В глобализированной экономике торговля различными активами позволяет делать инвестиции в любой макроэкономический цикл и нужным образом их хеджировать.

Интернет-трейдинг не только обеспечил практически круглосуточный доступ к мировым рынкам капитала, но и снизил трансакционные издержки. Например, в 1980-х годах затраты на торговлю на Нью-Йоркской фондовой бирже достигали сотен, а то и тысяч долларов США, а сейчас это делается меньше чем за 10 долларов.

Влияние инвестиционных издержек и комиссий на прибыль бывает трудно осознать, но оно может быть очень весомо.

Потребительский совет Дании подсчитал, что, перемещая свои сбережения и пенсии из традиционных банковских решений в менее затратные инвестиционные альтернативы, за время жизни можно сэкономить эквивалент четырех лет пенсии. Иными словами, многие люди четыре лишних года работают на своих поставщиков инвестиционных услуг. С учетом этих данных неудивительно, что все больше людей переходит с традиционных форм инвестирования на интернет-решения, чтобы повысить устойчивость накоплений в долгосрочной перспективе и улучшить пенсионные условия.

Кроме экономии и диверсификации, еще одно преимущество инвестирования через Интернет — это возможность избежать брокерских ошибок, которые в прошлом, когда клиенты давали брокерам право работать с определенными продуктами и инструментами, были частой проблемой. Некоторые сетевые поставщики услуг стараются уйти от этих ошибок и сконцентрироваться на интересах и нуждах клиентов. Кроме того, они предлагают более прозрачный выбор, чем в «фондовых супермаркетах», которые не раз уличались в исключении из своих рекомендаций самых лучших фондов.

У сетевой торговли множество достоинств, но в то же время она требует вдумчиво принимать решения, чтобы избегать типичных ошибок. Клиенты должны хорошо понимать и принимать те уровни волатильности и рисков, которые соответствуют их инвестиционному горизонту.

Нам встречались и признанные сетевые поставщики услуг, предлагавшие чрезмерный леверидж, часто против интересов клиента. Конечно, клиенты должны следить за достоверностью информации, избегать схем быстрого обогащения и держаться поставщиков, соблюдающих закон и полностью их устраивающих. Даже опытным институциональным инвесторам случается пасть жертвой финансового мошенничества.

Нужно расширять цифровизацию. Сегодня большинство торговых площадок далеко ушли от традиционной телефонной торговли брокера с брокером, как в фильмах 1980-х, и работают в электронном виде. Основной объем торговли происходит на сетевых платформах, которые должны быть доступны розничным инвесторам.

Есть и исключения: рынок облигаций печально известен тем, что медленно приспосабливается к использованию электронных средств, хотя мы в 2016 году решили обеспечить нашим розничным клиентам цифровой доступ к облигациям и в результате намного повысили скорость исполнения сделок. В среднем для корпоративных облигаций было достигнуто улучшение на 30 базисных пунктов, а для государственных — на 5–10 б. п. Такое улучшение цен может значительно изменить прибыль от инвестиций.

Роль в управляемых инвестициях. Многие инвесторы, использующие решения по управлению счетами, по-прежнему хотят, чтобы их действиями руководили. Для тех, у кого нет времени и желания подбирать инструменты для своего портфеля, хорошим выбором могут быть диверсифицированные фонды.

Проблема в том, что решения, предлагаемые среднему инвестору, часто или слишком дороги, или плохо работают, или и то и другое. Иногда они включают только собственные фонды и продукты поставщика услуг и не предлагают клиенту другие, более выгодные варианты.

Опять же, растет популярность цифровых решений, которые сочетают наличие рекомендаций с прозрачностью, эффективностью и низкими затратами.

Многие также хотят инвестировать в те или иные долгосрочные тенденции и направления. Для них как никогда актуальны продукты, предлагающие инвестиции в робототехнику, чистую энергетику, электротранспорт, экологическую, социальную и управленческую безопасность, защиту данных — и это лишь немногие примеры. Цифровые технологии делают такие продукты доступными для всех.

Предупреждение для инвестиционной отрасли. Этот переход к более открытым и клиентоориентированным бизнес-моделям представляет собой урок для всей инвестиционной отрасли.

Бизнес-модели, не ставящие в центр интересы клиента, быстро устаревают.

По моему мнению, в будущем будет важен глобальный доступ ко всем классам активов и использование эффективных глобальных технологий, открытых для внешнего партнерства. Те поставщики услуг, которые захотят по-прежнему делать все самостоятельно, просто не будут поспевать за уровнем технологий, конкурентами и требованиями клиентов.

Более открытая бизнес-модель, включающая специализированные решения от партнеров, позволит поставщикам инвестиционных услуг делать их экономичными, гибкими и современными.

А гибкость такой модели обеспечивает быструю и дешевую адаптацию к меняющимся потребностям клиентов: новые продукты и услуги можно добавлять без повышения сложности и цены.

Переход на сетевой трейдинг и инвестирование необратим, и это нужно учитывать компаниям, которые не предлагают своим клиентам прозрачный и широкий выбор инвестиционных решений.

Всё больше людей, вооруженных знаниями и технологиями, решают взять судьбу своих финансовых целей в свои руки, и инвестиционные компании должны перейти на открытые бизнес-модели, повысить качество технологий, стать прозрачнее и предлагать больший выбор инвестиций. Только тогда они смогут пожать плоды цифровизации, сохранить и расширить свои клиентские базы.

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