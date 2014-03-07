Я долго буду помнить события минувших выходных. Вежливые люди, внеочередное заседание Совета Федерации. Обама со своей пугающей фразой «дорого заплатит» — и, конечно, сразу мысль о том, что Запад, пожалуй, введет экономические санкции против России. Перспектива пожить в Иране совсем не радовала. Скажу честно: от слов Обамы стало реально страшно. Вот все остальное тревожило, будоражило, но трудно серьезно напугать людей, переживших в России 90-е. А Обама застращал. Удалось.

Застращал не только меня: телефон не замолкал, я звонил, мне звонили, и темой всех разговоров были именно санкции. Что станет с курсом рубля? А может, не стоит обращать внимания на курс, ведь в кризис цены падают. На что-то падают, на что-то растут. Есть небольшие сбережения в рублях на карте, куда деть? Оставить так? Снять, превратить в доллары и хранить дома? Или в евро? Дом не кажется крепостью: френды в фейсбуке друг друга пугают, что, мол, вот-вот вражеская авиация налетит на Москву. Дурь, конечно, а нервы-то трепещут. Может, долларовый депозит? А если Россия запретит оборот иностранной валюты? И нельзя будет снять средства с депозита. Тогда рублевый — а толку с него, если курс так шатает. И вообще, вот введут санкции, а процессинговый центр платежных систем в США находится, тут и попрыгаем, без карт-то. А еще около четверти капиталов в российской банковской системе — иностранные. И многие банки — это как бы «дочки» иностранных банков. Это было краткое содержание телефонных разговоров в ночь с субботы на воскресенье.

Утро воскресенья было туманным и волнующим, пока я не увидел в фейсбуке пост про последние действия Сбербанка. Ситуация тут же прояснилась до четкости, доступной разве что самому жесткому фильтру в фотошопе. Из действий Сбербанка следовало: в понедельник будет чудовищный обвал рубля. В понедельник, скорее всего, начнутся санкции. Россия вторгнется в Крым без вежливости, в Москве закрутится свой «Майдан», биржи рухнут.

Скажу сразу — да вы и сами это знаете: сбылось только про биржи.

Так что же сделал добрый дедушка Сбербанк? Он, оставив почти без изменений курс покупки валюты, на 2,5 рубля взвинтил курс продажи. В фейсбуке появились советы: «Скупайте валюту через онлайн-банкинг». И ведь — логика тут была железная. Кто есть Сбербанк, как не банк всея Руси? Кому, как не ему, знать расклад? Сколько говорили про то, что он напрямую управляется из ЦБ, поэтому, дескать, не может развиться в полноценную коммерческую структуру, зато слывет негласным регулятором наряду с ЦБ и Минфином?

Но что-то предостерегло от резких шагов. У Станислава Лема есть рассказ: на Луне, на базе, гибли все космонавты. И непонятно почему. Ну, наконец посылают полного дурака. Дурак уже собирается нажать на кнопку «разгерметизировать люк», после чего погибнет сам и напарник тоже (я кратко пишу, а Лем мастерски все обосновал), но примечает, что перчатки напарника выпачканы в лунной пыли. Он не понимает, в чем тут подвох, но ему это кажется странным, он не нажимает на красную кнопку, и они с напарником остаются живы, а заодно выясняется, как компьютер китайской сборки губил космонавтов, подавая ложный сигнал.

Так вот, « что-то остановило» меня, дурака, и я, как тот Иван из сказки, оказался вовсе не глуп. Впрочем, мои сбережения так ничтожны, что газета «Коммерсант» про крушение Евгения Арсюхина не написала бы. Хотя — рубль потеряешь, и то горюешь, что уж там.

Итак, понедельник. ЦБ очень рано, в 12:00, публикует курсы на вторник: рубль крепнет. Позже выяснится, что ЦБ потратил на укрепление «деревянного» 410 млрд рублей. Минфин отказывается от закупки средств для суверенных фондов. И Сбербанк оперативно снижает курс продажи, сводит ножницы.

И выясняется, что самолеты НАТО не летят на Москву. Что Запад не готов объявить нам санкции, потому что без нашего газа трудно. А еще — что главный банк страны, банк старушек, пенсионеров и беременных, банк, который так радеет о людях, что даже не может стать полноценной коммерческой структурой, — тупо решил заработать. И это правильно, товарищи. Когда выгодно: бедный, социально нагруженный, семеро по лавкам. Когда выгодно иное: отчаянный капиталист, прибыль превыше всего. Учитесь у Сбербанка: сегодня беременны, завтра инвалид, послезавтра жертва репрессий. Так держать, зеленый вы наш.

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