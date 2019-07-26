Архив
Кризис-2019
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1214
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 4893 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1393
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2335
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2441
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1660
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 716
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1256
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1471
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 1938
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1299 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4422
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1520
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5406
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 723
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1331
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1519
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1805
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2292 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1677
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1158
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1223
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2559 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1106
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3693 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1863 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1340
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1607
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1076
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 6990 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1879
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1308
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1264
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2303
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1975
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1235
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1540
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1099
- 22:02 Мосгорсуд оставил под арестом главу Тольяттихимбанка Александра Попова РАПСИ 1738
- 21:33 ЦБ оценил «дыру» в балансе Кемсоцинбанка в 177 млн рублей Banki.ru 1558
- 16:25 ЕС продлил на полгода экономические санкции против России ТАСС 1360
- 10:49 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Банка Развития Технологий РАПСИ 1247
- 10:42 Арбитраж вернул АСВ иск к экс-руководству Промрегионбанка на 3 млрд рублей РАПСИ 1080
- 21:48 Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Banki.ru 1629
- 18:39 Суд продлил арест экс-президенту Роспромбанка до конца декабря РАПСИ 1246
- 18:21 Тройка-Д Банк признан банкротом Banki.ru 1649
- 13:58 Экс-главе Татфондбанка утвердили обвинение Banki.ru 1527
- 09:56 Глава ЦБ исключила отказ от продажи санированных банков Banki.ru 1181
- 09:47 ЦБ перестал оценивать вероятность санкций США на российский госдолг Banki.ru 1106