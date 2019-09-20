Архив
Кризис-2019
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 4071 6
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 1762
- 12:57 По факту фальсификации документов банка «Ассоциация» возбуждено уголовное дело Banki.ru 1476
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1337
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 2927
- 11:33 В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Фонтанка 1449
- 10:55 Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 1255
- 08:08 АСВ обвинило экс-владельца Внешпромбанка в создании схемы перевода активов на офшор Banki.ru 1658
- 09:19 Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Banki.ru 2147
- 15:06 Ситибанк прогнозирует курс доллара на уровне 65 рублей к концу года Прайм 1578 2
- 09:21 Мантуров: санкции помогли России стать более конкурентоспособной ТАСС 3475 18
- 16:23 Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Banki.ru 908
- 15:07 Евросоюз продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины ТАСС 813
- 14:30 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Banki.ru 1534 5
- 09:51 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам ГринКомБанка не позднее 26 сентября Banki.ru 822
- 06:30 ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка Banki.ru 5576 6
- 20:44 Суд по иску ЦБ ликвидировал московский банк «Жилкредит» РАПСИ 1942
- 18:53 ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей Banki.ru 1291
- 15:47 Против совладельца Нота-Банка Ерохина возбудили еще одно уголовное дело ТАСС 1073
- 22:04 Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года Banki.ru 1242
- 11:50 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка «Развитие» на 2,1 млрд рублей РАПСИ 1011
- 17:35 ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Иваново» Banki.ru 1795
- 11:00 Кассация отказала в аресте имущества экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 916
- 11:17 Курс евро ушел ниже 73 рублей Banki.ru 1214
- 19:10 Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому РИА Новости 1226 1
- 14:05 Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с конца августа Banki.ru 2508 7
- 08:25 Дерипаска выступил против отклонения своего иска к Минфину США ТАСС 1207
- 16:55 Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий» ТАСС 3319 2
- 16:08 Микаил Шишханов обжаловал решения суда о незаконности сделок Рост Банка на 255 млрд рублей Прайм 2475
- 00:02 Криптовалюту называют новым золотом. Спасет ли она наши деньги в кризис? Banki.ru 13479 19
- 19:44 АСВ требует с 16 бывших менеджеров и собственников Владпромбанка 2,6 млрд рублей Banki.ru 1802
- 19:51 В АСВ рассчитывают ускорить начало страховых выплат вкладчикам за счет цифровых каналов Banki.ru 1961
- 09:01 Теневого владельца девяти банков осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд рублей Banki.ru 9001 9
- 22:55 АСВ сообщило об иске к бывшим менеджерам Лайтбанка Banki.ru 2050
- 18:53 МЭР не исключает подорожания доллара в перспективе нескольких лет до 70 рублей РБК 2717 12
- 11:36 Суд подтвердил задолженность в 2,8 млрд рублей главы совдира «Домашних денег» перед Интеркоммерц Банком РАПСИ 1898
- 22:53 АСВ требует с бывших контролирующих лиц АйМаниБанка более 17 млрд рублей Banki.ru 2324 2
- 09:00 Кредитор Пробизнесбанка пожаловался на несоразмерные выплаты АСВ за услуги юрфирм Banki.ru 1893 3
- 22:20 В МЭР назвали ключевой фактор риска для экономического развития России в 2020—2022 годах ТАСС 2166 2
- 17:45 ЦБ сообщил правоохранителям об обнаруженном выводе активов Кемсоцинбанка Banki.ru 1866 1
- 10:46 Суд подтвердил долг главы совдира «Домашних денег» Бернштама перед банком в 343 млн рублей РАПСИ 1462
- 08:19 Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» РИА Новости 1251
- 18:02 «Дыра» в балансе банка «Прайм Финанс» составила 211 млн рублей Banki.ru 1850
- 11:11 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Финпромбанка на 29,5 млрд рублей РАПСИ 2037
- 00:09 «Рубль сегодня уже не тот» Banki.ru 20966 38
- 16:18 ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Ассоциация» в 1,7 млрд рублей Banki.ru 2495
- 14:14 Банк «Югра» просит пересмотреть дело о вводе временной администрации Прайм 2690 4
- 09:29 Суд не может решить спор по сделке РЕПО банка «Ренессанс» Banki.ru 1694 2
- 18:09 ЦБ обнаружил вывод активов из Тройка-Д Банка Banki.ru 2428 1