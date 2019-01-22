Архив
Кризис-2019
- 18:34 Суд принял решение о принудительной ликвидации УМ-Банка Banki.ru 809
- 20:49 АСВ требует с бывшего предправления Мираф-Банка и еще десяти лиц 3,7 млрд рублей Banki.ru 2034 1
- 18:13 «Дыра» в капитале банка «Первомайский» составляет 265 млн рублей Banki.ru 2307
- 08:19 Bloomberg: Минфин США назначил попечителей для надзора за бывшими акциями Дерипаски ТАСС 911
- 21:59 Сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с En+ и «Русала» РИА Новости 7741 1
- 14:46 Глава «Деловой России» о санкциях: «Нужно поболеть, чтобы быть здоровым» Banki.ru 1143 1
- 14:38 РАНХиГС: опасны не сами санкции, а создаваемая ими неопределенность Banki.ru 969
- 11:37 Эксперт: санкции не мешают сотрудничеству с Россией Banki.ru 689
- 11:12 Эксперт: строительство «Северного потока — 2» закончат, несмотря на протесты США Banki.ru 1249
- 10:54 Эксперт: «Европа нуждается в нефти и газе из России» Banki.ru 1135 2
- 09:34 В РАНХиГС рассказали, как защитить российскую экономику от санкций Banki.ru 1658 2
- 09:11 Сенат США проголосовал за начало дебатов по инициативе против снятия санкций с «Русала» ТАСС 1201
- 22:58 Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза РБК 2657
- 20:09 Суд принял решения о банкротстве Банка Торгового Финансирования и ликвидации КБ «Флора-Москва» Banki.ru 2157
- 19:52 Reuters: глава фракции демократов попросит Минфин США отложить снятие санкций с фирм РФ ТАСС 1416
- 19:09 ЦБ обновил оценку активов и обязательств Банка Инноваций и Развития и Уралтрансбанка Banki.ru 1714
- 22:38 АСВ обнаружило в Тагилбанке 10,5 млн рублей недостачи Banki.ru 3992 1
- 21:57 Экс-глава совета директоров Центрально-Европейского Банка обжаловал решение о банкротстве РАПСИ 3135
- 11:59 АСВ: страховое возмещение получили уже 2,9 тыс. из 5,2 тыс. вкладчиков Донхлеббанка Banki.ru 2288 1
- 21:48 В сенате США организуют голосование против снятия санкций с «Русала» ТАСС 2658
- 20:51 В Германии раскритиковали посла США за угрозы ввести санкции Прайм 2371 1
- 13:34 Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком Brexit DWelle 1815 3
- 10:31 Bild узнал о письме посла США немецким компаниям с угрозами санкций РБК 1858
- 17:59 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Союзный» Banki.ru 3197
- 13:32 Guardian: ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки ТАСС 851
- 08:53 Экс-совладелец Балтийского Банка объявлен в розыск Коммерсант 3983 1
- 08:27 Мнучин не исключил перенос срока снятия санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Прайм 845
- 17:40 Имущество экс-предправления Татфондбанка Мусина на 80 млн рублей выставят на торги Коммерсант Казань 2280
- 13:39 Апелляционный суд признал банк «Уссури» банкротом Banki.ru 2758
- 13:34 СМИ: демократы в США вряд ли смогут заблокировать снятие санкций с «Русала» ТАСС 1246
- 10:57 Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства экс-совладельца ВПБ Беджамова РАПСИ 1159
- 17:50 Центробанк: К2 Банк кредитовал заемщиков с сомнительной платежеспособностью Banki.ru 3484
- 14:51 Экс-глава филиала Леноблбанка обжаловала арест своего имущества РАПСИ 1713
- 12:55 Песков: ослабление санкций США против РФ точечное ТАСС 2110
- 11:43 Суд принял решение о принудительной ликвидации Нового Промышленного Банка Banki.ru 2061
- 10:45 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Милбанка на 3,3 млрд рублей РАПСИ 1550 2
- 09:10 В конгрессе попросили Минфин США отложить снятие санкций с «Русала» и En+ ТАСС 1246
- 19:49 Лидер демократов в сенате США пытается заблокировать снятие санкций с компаний Дерипаски ТАСС 3288
- 11:51 Эксперты оценили стоимость вывозимых из Британии активов из-за Brexit РБК 2103
- 10:58 Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей Banki.ru 4606
- 10:41 Демократы в конгрессе США хотят препятствовать снятию санкций с компаний Дерипаски ТАСС 2236 3
- 19:20 АСВ выявило 14,6 млрд рублей недостачи в банке «Югра» Banki.ru 22104 14
- 12:49 АСВ подало иск на 373 млн рублей к экс-топам Межрегионального Банка Реконструкции Banki.ru 2938
- 15:53 АСВ требует почти 3,4 млрд рублей с бывших членов правления Милбанка Banki.ru 1512
- 13:48 Силуанов назвал профицит бюджета защитой от возможных новых санкций Запада ТАСС 2661