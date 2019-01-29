Архив
Кризис-2019
- 19:54 В США опасаются влияния Brexit на антироссийские санкции ЕС РИА Новости 687
- 18:49 АСВ требует с бывших топ-менеджеров Интеркоммерц Банка 79,5 млрд рублей Banki.ru 1207 1
- 08:17 США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA ТАСС 1438 8
- 22:52 Суд по иску ЦБ признал банкротом краснодарский банк «Первомайский» РАПСИ 3829
- 16:45 Deutsche Bank не ожидает значительного усиления санкций США в отношении России RNS 855
- 16:30 Суд оставил под арестом экс-банкира Мязина по делу о хищении 1,2 млрд рублей РАПСИ 935
- 09:07 Казначейство получит валютные полномочия для защиты от санкций РБК 3185
- 08:07 США сняли санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» ТАСС 3875 12
- 19:21 Экс-главе совета директоров банка «Клиентский» предъявлены обвинения по уголовному делу Banki.ru 2152
- 09:33 АСВ: выплаты клиентам банка «Еврокапитал-Альянс» начнутся не позднее 8 февраля Banki.ru 1421
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» Banki.ru 7772 5
- 22:02 Правительство Татарстана направит на поддержку вкладчиков Татфондбанка 2 млрд рублей Banki.ru 1998 3
- 13:37 Греф: антироссийские санкции будут сохраняться из-за эскалации геополитических конфликтов ТАСС 1238 3
- 09:14 Глава ВТБ не ожидает введения новых жестких санкций в отношении банка в 2019 году ТАСС 1079
- 13:06 Орешкин: санкции США против России — поиск врага вместо решения внутренних проблем ТАСС 1269 7
- 11:53 АСВ вновь отказано в аресте имущества экс-руководства Нота-Банка на 37 млрд рублей РАПСИ 1050
- 18:34 Суд принял решение о принудительной ликвидации УМ-Банка Banki.ru 1168
- 20:49 АСВ требует с бывшего предправления Мираф-Банка и еще десяти лиц 3,7 млрд рублей Banki.ru 2249 1
- 18:13 «Дыра» в капитале банка «Первомайский» составляет 265 млн рублей Banki.ru 2418
- 08:19 Bloomberg: Минфин США назначил попечителей для надзора за бывшими акциями Дерипаски ТАСС 944
- 21:59 Сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с En+ и «Русала» РИА Новости 7793 1
- 14:46 Глава «Деловой России» о санкциях: «Нужно поболеть, чтобы быть здоровым» Banki.ru 1197 1
- 14:38 РАНХиГС: опасны не сами санкции, а создаваемая ими неопределенность Banki.ru 1007
- 11:37 Эксперт: санкции не мешают сотрудничеству с Россией Banki.ru 709
- 11:12 Эксперт: строительство «Северного потока — 2» закончат, несмотря на протесты США Banki.ru 1290
- 10:54 Эксперт: «Европа нуждается в нефти и газе из России» Banki.ru 1169 2
- 09:34 В РАНХиГС рассказали, как защитить российскую экономику от санкций Banki.ru 1690 2
- 09:11 Сенат США проголосовал за начало дебатов по инициативе против снятия санкций с «Русала» ТАСС 1225
- 22:58 Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза РБК 2694
- 20:09 Суд принял решения о банкротстве Банка Торгового Финансирования и ликвидации КБ «Флора-Москва» Banki.ru 2224
- 19:52 Reuters: глава фракции демократов попросит Минфин США отложить снятие санкций с фирм РФ ТАСС 1468
- 19:09 ЦБ обновил оценку активов и обязательств Банка Инноваций и Развития и Уралтрансбанка Banki.ru 1796
- 22:38 АСВ обнаружило в Тагилбанке 10,5 млн рублей недостачи Banki.ru 4038 1
- 21:57 Экс-глава совета директоров Центрально-Европейского Банка обжаловал решение о банкротстве РАПСИ 3180
- 11:59 АСВ: страховое возмещение получили уже 2,9 тыс. из 5,2 тыс. вкладчиков Донхлеббанка Banki.ru 2343 1
- 21:48 В сенате США организуют голосование против снятия санкций с «Русала» ТАСС 2698
- 20:51 В Германии раскритиковали посла США за угрозы ввести санкции Прайм 2404 1
- 13:34 Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком Brexit DWelle 1835 3
- 10:31 Bild узнал о письме посла США немецким компаниям с угрозами санкций РБК 1894
- 17:59 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Союзный» Banki.ru 3256
- 13:32 Guardian: ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки ТАСС 873
- 08:53 Экс-совладелец Балтийского Банка объявлен в розыск Коммерсант 4044 1
- 08:27 Мнучин не исключил перенос срока снятия санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Прайм 865
- 17:40 Имущество экс-предправления Татфондбанка Мусина на 80 млн рублей выставят на торги Коммерсант Казань 2714
- 13:39 Апелляционный суд признал банк «Уссури» банкротом Banki.ru 2794
- 13:34 СМИ: демократы в США вряд ли смогут заблокировать снятие санкций с «Русала» ТАСС 1270
- 10:57 Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства экс-совладельца ВПБ Беджамова РАПСИ 1192