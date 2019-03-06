Архив
Кризис-2019
- 19:05 АСВ: объем выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией сократился в 2018 году в два раза Banki.ru
- 14:34 ЦБ обнаружил в Радиотехбанке «дыру» на 203 млн рублей Banki.ru 2272 1
- 10:47 Суд принял решение о принудительной ликвидации Руссобанка Banki.ru 1694 1
- 15:41 СМИ: Банк Англии и ЕЦБ начали обмен валют по закрепленным курсам на период Brexit ТАСС 769
- 15:00 Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом ростовский Донхлеббанк РАПСИ 906
- 12:12 ВС подтвердил взыскание с экс-главы банка «Универсальный Кредит» Сизякова 1 млрд рублей РАПСИ 1259
- 09:23 Медведев: ЕС, как зачарованный, следует за США и продолжает невыгодные санкции против РФ ТАСС 1242 4
- 21:54 АСВ требует почти 2,9 млрд рублей с бывших руководителей банка «Банкирский Дом» Banki.ru 1977
- 21:41 Трамп на год продлил санкции против России РИА Новости 2550 11
- 13:04 СМИ: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС ТАСС 2150 1
- 22:55 АСВ требует с бывших руководителей банка «Акция» 427 млн рублей Banki.ru 6829
- 22:48 Суд вновь отказал в аресте имущества руководства банка «Адмиралтейский» на 1,9 млрд рублей РАПСИ 3761
- 20:28 АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Росавтобанка убытки в размере 1 млрд рублей Banki.ru 1759
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 5027 1
- 19:17 Вынесен еще один приговор по делу о хищении из МАБа денег «Алмазювелирэкспорта» Banki.ru 1328
- 12:35 В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина РИА Новости 4143 52
- 21:59 Суд на полгода продлил домашний арест топ-менеджеру ДС-Банка РАПСИ 1016
- 17:24 Бывшего главу совета директоров Южного Регионального Банка будут судить по делу на 12,6 млрд рублей Banki.ru 1792
- 15:55 АСВ подало иск к бывшей главе банка «Расчетный Дом» Ирине Быковой Banki.ru 1680
- 13:58 АСВ требует с бывших топ-менеджеров орловского банка «Церих» более 1 млрд рублей Banki.ru 1594
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8413 18
- 22:57 Омский суд арестовал имущество экс-руководства Мираф-Банка на 3,7 млрд рублей РАПСИ 4425
- 16:38 Зампред правления Альфа-Банка рассказал, почему не стоит опасаться санкций Banki.ru 3652 4
- 18:06 ЦБ увидел в действиях бывших должностных лиц Златкомбанка признаки вывода активов Banki.ru 3099
- 15:36 Лавров: деловые круги ЕС устали от санкций и конфронтации ТАСС 1105 6
- 13:21 Глава Минэкономики Германии: Берлин не заинтересован в санкциях против России ТАСС 832
- 16:26 Мантуров: Россия готова к любым санкционным решениям США ТАСС 1081
- 22:37 Суд отказал АСВ в аресте имущества бывших топов Регионального Банка Развития Banki.ru 2112
- 20:22 В капитале Донхлеббанка обнаружилась «дыра» на 209 млн рублей Banki.ru 2057 1
- 18:22 Центробанк обнаружил признаки вывода активов из МБСП Banki.ru 2157
- 15:41 Кудрин: «Любые новые санкции вызовут новые шоки» РИА Новости 2162 5
- 12:25 Moody's: Россия стала устойчивее к внешним шокам РИА Новости 1032 1
- 09:20 МЭР оценило ущерб России от ограничительных мер в 2018 году Banki.ru 7266 5
- 18:10 АСВ передало коллекторам портфель розничных кредитов рухнувшего банка «Первомайский» Banki.ru 6624
- 20:29 Меркель: санкции в отношении России должны вводиться согласованно РИА Новости 3260 1
- 17:11 Глава МИД Австрии: решение о новых санкциях ЕС против РФ принято Прайм 3219
- 22:38 АСВ требует 8,95 млрд рублей с экс-топов КБ «Унифин» и 1,63 млрд — с бывших руководителей Капиталбанка Banki.ru 2664 1
- 20:03 ЦБ сообщил правоохранителям о выводе активов из ВостСибтранскомбанка Banki.ru 2255
- 18:00 СМИ: Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе РИА Новости 1522
- 12:31 Вкладчики Камчаткомагропромбанка за три дня получили более половины всего объема страховки Banki.ru 1348
- 10:56 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Москва» Banki.ru 2185
- 22:09 Дела двух участников хищения 585 млн рублей у банка «Динамичные Системы» ушли в суд Banki.ru 1608
- 21:14 АСВ технически готово к отказу от банков-агентов для выплаты страхового возмещения ТАСС 3027 2
- 20:41 Силуанов: работа по выводу группы «ГАЗ» из-под санкций США продолжается Прайм 1422
- 20:39 МСП Банк рассчитывает в будущем выкупать напрямую у АСВ пулы кредитов рухнувших банков Banki.ru 1618
- 20:15 СМИ: финский суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам ТАСС 1613 1
- 19:56 Медведев: санкции США не отразятся на финансировании нацпроектов РИА Новости 962