Архив
Кризис-2019
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1183
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1264 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1299
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1039
- 16:24 Суд временно ограничил выезд из РФ мужу экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1229
- 21:24 АСВ подало иск к экс-руководству банка «Богородский» на 274 млн рублей Banki.ru 16346
- 17:55 АСВ обнаружило в Инкаробанке недостачу имущества на 3,26 млрд рублей Banki.ru 3111
- 15:29 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка 25 марта Banki.ru 1442
- 12:29 Оценка дефицита активов Донхлеббанка увеличена до 1,43 млрд рублей Banki.ru 792
- 19:37 В АСВ рассчитали возможный эффект от инноваций в ликвидационных процедурах Banki.ru 2041
- 19:23 Глава ЕП: Британия должна выйти из Евросоюза не позднее 18 апреля РИА Новости 1017 1
- 15:19 Суды приняли решения о ликвидации «Еврокапитал-Альянса» и банкротстве Русского Ипотечного Банка Banki.ru 925
- 15:05 Выбран банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам РТС-Банка Banki.ru 1172
- 17:58 Президент Украины расширил санкции против России Banki.ru 1991 7
- 16:31 Суд принял решение о принудительной ликвидации Камчаткомагропромбанка Banki.ru 2051
- 15:26 Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня ТАСС 1042 5
- 18:42 ЦБ: активы из «Агросоюза» выводились в том числе через отчуждение недвижимости и автотранспорта Banki.ru 1368
- 14:37 Имущество экс-главы Банка на Красных Воротах на 35 млн рублей будет продано на торгах РАПСИ 2311
- 21:57 АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка Banki.ru 3687
- 19:31 АСВ: вкладчики Роскомснаббанка получат около 17,3 млрд рублей страховки Banki.ru 3095
- 13:57 Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 2114 17
- 13:40 Дерипаска признался, что из-за санкций он исключен из российской финансовой системы ТАСС 2472 11
- 09:11 Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии РБК 1663 4
- 08:29 Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций Прайм 668 3
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 2649 2
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 3031 5
- 15:18 Американский адвокат Дерипаски прокомментировал иск к властям США РБК 1967 7
- 14:03 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1833 2
- 22:56 Суд по иску АСВ взыскал более 800 млн рублей с экс-руководства Борского Коммерческого Банка РАПСИ 3026 2
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 3719 9
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1353 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 5236 6
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 2125 4
- 18:14 АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей Banki.ru 1285 1
- 16:43 АСВ: выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта Banki.ru 3146
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 828 4
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1051 4
- 21:12 Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Роскомснаббанка Banki.ru 5223
- 20:41 ЦБ: из Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» выводились активы Banki.ru 1611 2
- 18:22 СМИ: крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций Reuters 1774
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8736 7
- 21:34 Суд: бизнесмен Мотылев задолжал банку «Российский Кредит» 33,2 млрд рублей РАПСИ 2817 1
- 18:06 Глава РСПП не ожидает ослабления антироссийских санкций в ближайшее время ТАСС 1025 3
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2374
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 2020 1
- 22:32 Суд наложил арест на имущество экс-топов Регионального Банка Развития по иску АСВ на 2 млрд рублей Banki.ru 1772
- 19:52 АСВ добилось банкротства Финарс Банка вместо его ликвидации Banki.ru 1162
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 915
- 08:47 Глава «ЛУКОЙЛа» оценил влияние санкций на компанию ТАСС 2006