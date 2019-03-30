Архив
Кризис-2019
- 11:45 АСВ обнаружило в Уралтрансбанке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей Banki.ru 3254 1
- 18:26 СМИ: США подготовили санкции в отношении России ТАСС 2625 4
- 18:08 АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей Banki.ru 1430 1
- 16:31 Глава Кабмина: США никогда не отменят санкции против России Banki.ru 2094 11
- 21:26 АСВ подало иск к экс-руководству Мосводоканалбанка на 468 млн рублей Banki.ru 1801
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка Banki.ru 6497 2
- 21:52 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1940
- 19:44 ЦБ: «дыра» в Златкомбанке на дату его признания банкротом составляет 654 млн рублей Banki.ru 1365
- 19:06 Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководство банка «Стройкредит» РАПСИ 1383
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1246
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1421 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1412
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1113
- 16:24 Суд временно ограничил выезд из РФ мужу экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1337
- 21:24 АСВ подало иск к экс-руководству банка «Богородский» на 274 млн рублей Banki.ru 16425
- 17:55 АСВ обнаружило в Инкаробанке недостачу имущества на 3,26 млрд рублей Banki.ru 3152
- 15:29 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка 25 марта Banki.ru 1475
- 12:29 Оценка дефицита активов Донхлеббанка увеличена до 1,43 млрд рублей Banki.ru 817
- 19:37 В АСВ рассчитали возможный эффект от инноваций в ликвидационных процедурах Banki.ru 2065
- 19:23 Глава ЕП: Британия должна выйти из Евросоюза не позднее 18 апреля РИА Новости 1042 1
- 15:19 Суды приняли решения о ликвидации «Еврокапитал-Альянса» и банкротстве Русского Ипотечного Банка Banki.ru 980
- 15:05 Выбран банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам РТС-Банка Banki.ru 1221
- 17:58 Президент Украины расширил санкции против России Banki.ru 2011 7
- 16:31 Суд принял решение о принудительной ликвидации Камчаткомагропромбанка Banki.ru 2082
- 15:26 Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня ТАСС 1057 5
- 18:42 ЦБ: активы из «Агросоюза» выводились в том числе через отчуждение недвижимости и автотранспорта Banki.ru 1395
- 14:37 Имущество экс-главы Банка на Красных Воротах на 35 млн рублей будет продано на торгах РАПСИ 2353
- 21:57 АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка Banki.ru 3710
- 19:31 АСВ: вкладчики Роскомснаббанка получат около 17,3 млрд рублей страховки Banki.ru 3140
- 13:57 Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 2133 17
- 13:40 Дерипаска признался, что из-за санкций он исключен из российской финансовой системы ТАСС 2495 11
- 09:11 Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии РБК 1689 4
- 08:29 Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций Прайм 685 3
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 2661 2
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 3044 5
- 15:18 Американский адвокат Дерипаски прокомментировал иск к властям США РБК 1979 7
- 14:03 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1852 2
- 22:56 Суд по иску АСВ взыскал более 800 млн рублей с экс-руководства Борского Коммерческого Банка РАПСИ 3044 2
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 3741 9
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1372 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 5282 6
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 2141 4
- 18:14 АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей Banki.ru 1305 1
- 16:43 АСВ: выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта Banki.ru 3177
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 840 4
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1060 4
- 21:12 Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Роскомснаббанка Banki.ru 5260
- 20:41 ЦБ: из Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» выводились активы Banki.ru 1673 2
- 18:22 СМИ: крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций Reuters 1785
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8803 7