Архив
Кризис-2019
- 09:13 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Иваново» до 11 апреля Banki.ru 1573 1
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Banki.ru 7851 13
- 20:40 Нехватка активов Русского Ипотечного Банка на дату банкротства составила 3 млрд рублей Banki.ru 2443
- 17:19 В конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России РИА Новости 3003
- 14:16 СМИ: США представят законопроект о возможности жестких санкций в отношении России Reuters 4296 10
- 10:30 Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики» Banki.ru 1897 11
- 16:00 Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов Banki.ru 1254
- 09:46 СМИ: решающее голосование по сделке об условиях Brexit может пройти 4 апреля ТАСС 727
- 10:40 ФНС взыскала с АСВ 6 млн рублей за премии юристам Коммерсант 2935 1
- 10:30 Экс-совладелец банка «Клиентский» обвиняется в растрате более 100 млн рублей Коммерсант 1241
- 08:13 Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей ТАСС 682 1
- 11:45 АСВ обнаружило в Уралтрансбанке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей Banki.ru 3991 1
- 18:26 СМИ: США подготовили санкции в отношении России ТАСС 3054 5
- 18:08 АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей Banki.ru 1582 1
- 16:31 Глава Кабмина: США никогда не отменят санкции против России Banki.ru 2440 14
- 21:26 АСВ подало иск к экс-руководству Мосводоканалбанка на 468 млн рублей Banki.ru 1848
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка Banki.ru 6750 2
- 21:52 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1981
- 19:44 ЦБ: «дыра» в Златкомбанке на дату его признания банкротом составляет 654 млн рублей Banki.ru 1399
- 19:06 Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководство банка «Стройкредит» РАПСИ 1430
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1289
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1445 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1447
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1136
- 16:24 Суд временно ограничил выезд из РФ мужу экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1385
- 21:24 АСВ подало иск к экс-руководству банка «Богородский» на 274 млн рублей Banki.ru 16458
- 17:55 АСВ обнаружило в Инкаробанке недостачу имущества на 3,26 млрд рублей Banki.ru 3171
- 15:29 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка 25 марта Banki.ru 1502
- 12:29 Оценка дефицита активов Донхлеббанка увеличена до 1,43 млрд рублей Banki.ru 835
- 19:37 В АСВ рассчитали возможный эффект от инноваций в ликвидационных процедурах Banki.ru 2079
- 19:23 Глава ЕП: Британия должна выйти из Евросоюза не позднее 18 апреля РИА Новости 1065 1
- 15:19 Суды приняли решения о ликвидации «Еврокапитал-Альянса» и банкротстве Русского Ипотечного Банка Banki.ru 1048
- 15:05 Выбран банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам РТС-Банка Banki.ru 1287
- 17:58 Президент Украины расширил санкции против России Banki.ru 2039 7
- 16:31 Суд принял решение о принудительной ликвидации Камчаткомагропромбанка Banki.ru 2112
- 15:26 Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня ТАСС 1087 5
- 18:42 ЦБ: активы из «Агросоюза» выводились в том числе через отчуждение недвижимости и автотранспорта Banki.ru 1436
- 14:37 Имущество экс-главы Банка на Красных Воротах на 35 млн рублей будет продано на торгах РАПСИ 2408
- 21:57 АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка Banki.ru 3740
- 19:31 АСВ: вкладчики Роскомснаббанка получат около 17,3 млрд рублей страховки Banki.ru 3199
- 13:57 Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 2157 17
- 13:40 Дерипаска признался, что из-за санкций он исключен из российской финансовой системы ТАСС 2577 11
- 09:11 Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии РБК 1719 4
- 08:29 Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций Прайм 701 3
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 2677 2
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 3063 5