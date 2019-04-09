Архив
Кризис-2019
- 21:54 Генпрокуратура направила в суд дело главы Мираф-Банка Banki.ru 1669
- 19:36 АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Соверен Банка более 484 млн рублей Banki.ru 1188
- 17:23 Путин исключил зависимость будущего России от санкций РБК 1984 4
- 15:48 «Дыра» в балансе РТС-Банка оценена в 459 млн рублей Banki.ru 1157
- 15:10 АСВ подало к бывшим руководителям Финарс Банка иск на 86 млн рублей Banki.ru 938
- 22:25 Палата лордов одобрила законопроект, предотвращающий «жесткий Brexit» Прайм 1975
- 19:37 АСВ вновь просит суд арестовать имущество экс-банкира Мотылева на 3,9 млрд рублей РАПСИ 2082
- 17:19 ЦБ выявил признаки вывода средств в ВостСибтранскомбанке Banki.ru 1965
- 11:13 Суд возобновил дело о взыскании с экс-руководства банка «Пушкино» 14,7 млрд рублей РАПСИ 1704
- 09:49 СМИ: американские сенаторы «устали» от антироссийских санкций ТАСС 4564 13
- 09:13 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Иваново» до 11 апреля Banki.ru 1805 2
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Banki.ru 9081 13
- 20:40 Нехватка активов Русского Ипотечного Банка на дату банкротства составила 3 млрд рублей Banki.ru 2483
- 17:19 В конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России РИА Новости 3074
- 14:16 СМИ: США представят законопроект о возможности жестких санкций в отношении России Reuters 4379 10
- 10:30 Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики» Banki.ru 1921 11
- 16:00 Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов Banki.ru 1269
- 09:46 СМИ: решающее голосование по сделке об условиях Brexit может пройти 4 апреля ТАСС 746
- 10:40 ФНС взыскала с АСВ 6 млн рублей за премии юристам Коммерсант 2987 1
- 10:30 Экс-совладелец банка «Клиентский» обвиняется в растрате более 100 млн рублей Коммерсант 1263
- 08:13 Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей ТАСС 693 1
- 11:45 АСВ обнаружило в Уралтрансбанке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей Banki.ru 4011 1
- 18:26 СМИ: США подготовили санкции в отношении России ТАСС 3072 5
- 18:08 АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей Banki.ru 1594 1
- 16:31 Глава Кабмина: США никогда не отменят санкции против России Banki.ru 2473 14
- 21:26 АСВ подало иск к экс-руководству Мосводоканалбанка на 468 млн рублей Banki.ru 1863
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка Banki.ru 6799 2
- 21:52 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1994
- 19:44 ЦБ: «дыра» в Златкомбанке на дату его признания банкротом составляет 654 млн рублей Banki.ru 1416
- 19:06 Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководство банка «Стройкредит» РАПСИ 1440
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1296
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1459 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1462
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1145
- 16:24 Суд временно ограничил выезд из РФ мужу экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1393
- 21:24 АСВ подало иск к экс-руководству банка «Богородский» на 274 млн рублей Banki.ru 16473
- 17:55 АСВ обнаружило в Инкаробанке недостачу имущества на 3,26 млрд рублей Banki.ru 3175
- 15:29 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка 25 марта Banki.ru 1525
- 12:29 Оценка дефицита активов Донхлеббанка увеличена до 1,43 млрд рублей Banki.ru 843
- 19:37 В АСВ рассчитали возможный эффект от инноваций в ликвидационных процедурах Banki.ru 2085
- 19:23 Глава ЕП: Британия должна выйти из Евросоюза не позднее 18 апреля РИА Новости 1069 1
- 15:19 Суды приняли решения о ликвидации «Еврокапитал-Альянса» и банкротстве Русского Ипотечного Банка Banki.ru 1080
- 15:05 Выбран банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам РТС-Банка Banki.ru 1315
- 17:58 Президент Украины расширил санкции против России Banki.ru 2043 7
- 16:31 Суд принял решение о принудительной ликвидации Камчаткомагропромбанка Banki.ru 2122
- 15:26 Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня ТАСС 1094 5