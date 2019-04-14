Архив
Кризис-2019
- 16:08 Кудрин оценил перспективы введения санкций США в отношении российских банков ТАСС 2167 1
- 15:19 Новак: весь мир уже устал от санкций Прайм 2054 23
- 08:54 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам «Аспекта» до 18 апреля Banki.ru 1884
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Banki.ru 7484 1
- 17:42 ЦБ заподозрил экс-руководство Донхлеббанка в хищении средств со счетов клиентов и выводе активов Banki.ru 1501
- 11:19 АСВ потребовало 5,3 млрд рублей с бывших председателя и члена правления Кроссинвестбанка Banki.ru 1164
- 08:41 ЕС и Британия договорились о гибком продлении Brexit до 31 октября Прайм 688 1
- 12:51 ЦБ представил данные о «дыре» в балансе Роскомснаббанка на 7,4 млрд рублей Banki.ru 1974
- 21:54 Генпрокуратура направила в суд дело главы Мираф-Банка Banki.ru 2642
- 19:36 АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Соверен Банка более 484 млн рублей Banki.ru 1807
- 17:23 Путин исключил зависимость будущего России от санкций РБК 2405 5
- 15:48 «Дыра» в балансе РТС-Банка оценена в 459 млн рублей Banki.ru 1376
- 15:10 АСВ подало к бывшим руководителям Финарс Банка иск на 86 млн рублей Banki.ru 1064
- 22:25 Палата лордов одобрила законопроект, предотвращающий «жесткий Brexit» Прайм 2019
- 19:37 АСВ вновь просит суд арестовать имущество экс-банкира Мотылева на 3,9 млрд рублей РАПСИ 2270
- 17:19 ЦБ выявил признаки вывода средств в ВостСибтранскомбанке Banki.ru 2021
- 11:13 Суд возобновил дело о взыскании с экс-руководства банка «Пушкино» 14,7 млрд рублей РАПСИ 1801
- 09:49 СМИ: американские сенаторы «устали» от антироссийских санкций ТАСС 4623 13
- 09:13 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Иваново» до 11 апреля Banki.ru 1921 2
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Banki.ru 9346 13
- 20:40 Нехватка активов Русского Ипотечного Банка на дату банкротства составила 3 млрд рублей Banki.ru 2520
- 17:19 В конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России РИА Новости 3134
- 14:16 СМИ: США представят законопроект о возможности жестких санкций в отношении России Reuters 4430 10
- 10:30 Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики» Banki.ru 1946 11
- 16:00 Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов Banki.ru 1296
- 09:46 СМИ: решающее голосование по сделке об условиях Brexit может пройти 4 апреля ТАСС 753
- 10:40 ФНС взыскала с АСВ 6 млн рублей за премии юристам Коммерсант 3029 2
- 10:30 Экс-совладелец банка «Клиентский» обвиняется в растрате более 100 млн рублей Коммерсант 1285
- 08:13 Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей ТАСС 700 1
- 11:45 АСВ обнаружило в Уралтрансбанке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей Banki.ru 4046 1
- 18:26 СМИ: США подготовили санкции в отношении России ТАСС 3084 5
- 18:08 АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей Banki.ru 1609 1
- 16:31 Глава Кабмина: США никогда не отменят санкции против России Banki.ru 2514 14
- 21:26 АСВ подало иск к экс-руководству Мосводоканалбанка на 468 млн рублей Banki.ru 1880
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка Banki.ru 6839 2
- 21:52 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 2014
- 19:44 ЦБ: «дыра» в Златкомбанке на дату его признания банкротом составляет 654 млн рублей Banki.ru 1430
- 19:06 Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководство банка «Стройкредит» РАПСИ 1454
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1309
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1474 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1473
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1152
- 16:24 Суд временно ограничил выезд из РФ мужу экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1420
- 21:24 АСВ подало иск к экс-руководству банка «Богородский» на 274 млн рублей Banki.ru 16491
- 17:55 АСВ обнаружило в Инкаробанке недостачу имущества на 3,26 млрд рублей Banki.ru 3193
- 15:29 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка 25 марта Banki.ru 1533
- 12:29 Оценка дефицита активов Донхлеббанка увеличена до 1,43 млрд рублей Banki.ru 865
- 19:37 В АСВ рассчитали возможный эффект от инноваций в ликвидационных процедурах Banki.ru 2102