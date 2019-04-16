Архив
Кризис-2019
- 16:48 АСВ заподозрило злоупотребления в ходе банкротства банка «Югра» и обман его кредиторов Banki.ru 971
- 13:38 АСВ начинает выплату 2,15 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Иваново» Banki.ru 947
- 08:39 Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России Коммерсант 2131 4
- 21:47 UniCredit выплатит США 1,3 млрд долларов в рамках урегулирования дела о нарушении санкций ТАСС 3115 5
- 20:18 АСВ подало к бывшим руководителям банка «Пульс Столицы» иск на 728 млн рублей Banki.ru 2370
- 17:36 ЦБ: активы выводились из Златкомбанка в том числе через кредиты неплатежеспособным заемщикам Banki.ru 2179
- 16:08 Кудрин оценил перспективы введения санкций США в отношении российских банков ТАСС 2619 1
- 15:19 Новак: весь мир уже устал от санкций Прайм 2724 57
- 08:54 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам «Аспекта» до 18 апреля Banki.ru 1915
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Banki.ru 7658 1
- 17:42 ЦБ заподозрил экс-руководство Донхлеббанка в хищении средств со счетов клиентов и выводе активов Banki.ru 1570
- 11:19 АСВ потребовало 5,3 млрд рублей с бывших председателя и члена правления Кроссинвестбанка Banki.ru 1178
- 08:41 ЕС и Британия договорились о гибком продлении Brexit до 31 октября Прайм 696 1
- 12:51 ЦБ представил данные о «дыре» в балансе Роскомснаббанка на 7,4 млрд рублей Banki.ru 2001
- 21:54 Генпрокуратура направила в суд дело главы Мираф-Банка Banki.ru 2654
- 19:36 АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Соверен Банка более 484 млн рублей Banki.ru 1829
- 17:23 Путин исключил зависимость будущего России от санкций РБК 2419 5
- 15:48 «Дыра» в балансе РТС-Банка оценена в 459 млн рублей Banki.ru 1400
- 15:10 АСВ подало к бывшим руководителям Финарс Банка иск на 86 млн рублей Banki.ru 1077
- 22:25 Палата лордов одобрила законопроект, предотвращающий «жесткий Brexit» Прайм 2028
- 19:37 АСВ вновь просит суд арестовать имущество экс-банкира Мотылева на 3,9 млрд рублей РАПСИ 2278
- 17:19 ЦБ выявил признаки вывода средств в ВостСибтранскомбанке Banki.ru 2037
- 11:13 Суд возобновил дело о взыскании с экс-руководства банка «Пушкино» 14,7 млрд рублей РАПСИ 1818
- 09:49 СМИ: американские сенаторы «устали» от антироссийских санкций ТАСС 4632 13
- 09:13 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Иваново» до 11 апреля Banki.ru 1946 2
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Banki.ru 9425 13
- 20:40 Нехватка активов Русского Ипотечного Банка на дату банкротства составила 3 млрд рублей Banki.ru 2533
- 17:19 В конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России РИА Новости 3149
- 14:16 СМИ: США представят законопроект о возможности жестких санкций в отношении России Reuters 4440 10
- 10:30 Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики» Banki.ru 1954 11
- 16:00 Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов Banki.ru 1303
- 09:46 СМИ: решающее голосование по сделке об условиях Brexit может пройти 4 апреля ТАСС 759
- 10:40 ФНС взыскала с АСВ 6 млн рублей за премии юристам Коммерсант 3038 2
- 10:30 Экс-совладелец банка «Клиентский» обвиняется в растрате более 100 млн рублей Коммерсант 1296
- 08:13 Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей ТАСС 703 1
- 11:45 АСВ обнаружило в Уралтрансбанке недостачу имущества на 1,93 млрд рублей Banki.ru 4057 1
- 18:26 СМИ: США подготовили санкции в отношении России ТАСС 3097 5
- 18:08 АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей Banki.ru 1619 1
- 16:31 Глава Кабмина: США никогда не отменят санкции против России Banki.ru 2525 14
- 21:26 АСВ подало иск к экс-руководству Мосводоканалбанка на 468 млн рублей Banki.ru 1886
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка Banki.ru 6856 2
- 21:52 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 2020
- 19:44 ЦБ: «дыра» в Златкомбанке на дату его признания банкротом составляет 654 млн рублей Banki.ru 1446
- 19:06 Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководство банка «Стройкредит» РАПСИ 1462
- 20:37 Акционер банка «Уссури» обжаловал в кассации решение о банкротстве РАПСИ 1313
- 20:29 АСВ хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Мико-Банка 3,6 млрд рублей Banki.ru 1480 1
- 19:35 АСВ подало иск к экс-руководству ПЧРБ Банка на сумму более 17 млрд рублей Banki.ru 1475
- 17:01 Верховный суд подтвердил взыскание более 11 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Инкасбанка Banki.ru 1158