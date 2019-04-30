Архив
Кризис-2019
- 20:48 Число компаний-банкротов в Британии в I квартале достигло пятилетнего максимума из-за Brexit Прайм 578
- 20:48 АСВ подало иск к бывшему руководству Мострансбанка на 4,2 млрд рублей Banki.ru 501
- 20:19 Суд прекратил дело на 873 млн рублей против экс-топов Интехбанка в связи с истечением сроков давности Banki.ru 725
- 17:31 Сбербанк выбран банком-агентом для выплаты страховки вкладчикам Холдинвестбанка Banki.ru 1420
- 11:38 АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка «БФГ-Кредит» 41,6 млрд рублей Banki.ru 1398
- 09:20 В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая РИА Новости 2018 40
- 08:46 Дело о хищении в ПЧРБ возвращено прокуратуре Коммерсант 1256 1
- 08:29 Исследование: РФ за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле РИА Новости 1099
- 21:53 АСВ хочет взыскать с бывших руководителей Интерактивного Банка более 2,2 млрд рублей Banki.ru 2474
- 21:47 Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Богородский» на 274 млн рублей РАПСИ 2287
- 17:15 АСВ и Банки.ру запустили площадку для независимого общения кредиторов «Югры» Banki.ru 3621 4
- 10:17 Суд отказал в аресте имущества руководства банка «Пульс Столицы» на 728 млн рублей РАПСИ 1076
- 09:50 АСВ выплатит вкладчикам Тройка-Д Банка 7,7 млрд рублей Banki.ru 1388
- 08:46 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам Холдинвестбанка до 30 апреля Banki.ru 1362
- 08:12 Холдинвестбанк лишился лицензии Banki.ru 4807 3
- 18:02 Дело о хищении в банке «Еврокоммерц» 3,3 млрд рублей направлено в суд Banki.ru 1212 2
- 12:44 АСВ требует 940 млн рублей с бывших председателя и члена правления МБФИ Banki.ru 1394
- 14:18 Эксперты назвали «самое неприятное последствие санкций» Banki.ru 3115 4
- 20:21 ЦБ: из Радиотехбанка выводились активы через кредиты неплатежеспособным заемщикам Banki.ru 2614
- 19:02 ЦБ обнаружил еще один канал вывода активов из Русского Ипотечного Банка и переоценил «дыру» Banki.ru 2851
- 18:01 Центробанк передал правоохранителям новые сведения о выводе активов из МБСП Banki.ru 1977
- 15:41 Компенсации вкладчикам Тройка-Д Банка будет выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2301
- 08:08 У клиентов присоединенных к «Открытию» банков списали комиссию за «спящие» счета Коммерсант 31817 43
- 15:52 ЦБ направлял правоохранителям шесть обращений по банку «Югра» Прайм 3149
- 12:05 Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин Banki.ru 7954 17
- 11:20 АСВ начинает выплату 570 млн рублей вкладчикам банка «Аспект» Banki.ru 1850
- 21:48 Экс-глава совета директоров Центрально-Европейского Банка не смог оспорить его банкротство РАПСИ 2605
- 19:02 Страховку вкладчикам банка «Аспект» будет выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2769
- 16:53 АСВ раскрыло данные о выплатах новой группе застрахованных вкладчиков — малым предприятиям Banki.ru 2722
- 16:12 Бывший заместитель предправления банка «Экспресс-Кредит» обвиняется в хищении 210 млн рублей Banki.ru 1954
- 08:10 Болтон назвал санкции против венесуэльского ЦБ «предупреждением» для России РИА Новости 2092
- 22:13 США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа ТАСС 2378
- 16:43 Лондон намерен сохранить санкционный режим в отношении России после Brexit ТАСС 1767
- 13:25 Медведев: санкции вводятся на основе «презумпции виновности» Banki.ru 1323
- 10:05 АСВ: выплаты клиентам Тройка-Д Банка начнутся не позднее 29 апреля Banki.ru 2015
- 09:28 Дерипаска предложит СМИ награду в 600 тыс. долларов за расследования о санкциях против него ТАСС 2275 8
- 08:50 ЦБ лишил лицензии Тройка-Д Банк Banki.ru 11460 19
- 16:48 АСВ заподозрило злоупотребления в ходе банкротства банка «Югра» и обман его кредиторов Banki.ru 3921 3
- 13:38 АСВ начинает выплату 2,15 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Иваново» Banki.ru 1671
- 08:39 Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России Коммерсант 2592 4
- 21:47 UniCredit выплатит США 1,3 млрд долларов в рамках урегулирования дела о нарушении санкций ТАСС 4094 32
- 20:18 АСВ подало к бывшим руководителям банка «Пульс Столицы» иск на 728 млн рублей Banki.ru 2585
- 17:36 ЦБ: активы выводились из Златкомбанка в том числе через кредиты неплатежеспособным заемщикам Banki.ru 2300
- 16:08 Кудрин оценил перспективы введения санкций США в отношении российских банков ТАСС 2735 1
- 15:19 Новак: весь мир уже устал от санкций Прайм 3616 96
- 08:54 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам «Аспекта» до 18 апреля Banki.ru 2023
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Banki.ru 8085 1
- 17:42 ЦБ заподозрил экс-руководство Донхлеббанка в хищении средств со счетов клиентов и выводе активов Banki.ru 1645
- 11:19 АСВ потребовало 5,3 млрд рублей с бывших председателя и члена правления Кроссинвестбанка Banki.ru 1239
- 08:41 ЕС и Британия договорились о гибком продлении Brexit до 31 октября Прайм 730 1