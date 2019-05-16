Архив
Кризис-2019
- 10:47 Отклонен иск на 10 млн долларов голландской компании к экс-главе Русстройбанка Коммерсант 871
- 19:38 В конгрессе США подготовили новый проект санкций против России РБК 2929 9
- 17:58 Путин заявил о нелегитимности антироссийских санкций РИА Новости 2195 9
- 14:27 «Ингосстрах» перестраховал имущественные риски компаний Дерипаски Ведомости 880
- 12:14 Украина ввела новые санкции против России ТАСС 2115
- 10:53 Суд вновь отказал банку «Югра» в пересмотре решения о законности отзыва лицензии РАПСИ 1711 1
- 08:26 Путин и Помпео кратко обсудили санкции США против России Прайм 1272 3
- 21:26 АСВ требует с экс-руководителей банка «Век» 4,3 млрд рублей Banki.ru 2149
- 20:59 Кассация отказала в аресте имущества бизнесмена Мотылева на 3,9 млрд рублей РАПСИ 1998 2
- 15:41 Арбитраж признал банкротом тольяттинский РТС-Банк РАПСИ 1406
- 13:40 АСВ обнаружило 16,6 млрд рублей недостачи в банке «Агросоюз» Banki.ru 2292
- 08:58 В Нота-Банке вскрылась корпоративная растрата на 25 млрд рублей Коммерсант 7449 1
- 20:48 ВС подтвердил отказ в аресте имущества экс-главы М Банка на 12,7 млрд рублей РАПСИ 5429 2
- 11:37 Бывший топ-менеджер «Камского Горизонта» обжаловал арест имущества на 827 млн рублей РАПСИ 2062
- 20:48 Число компаний-банкротов в Британии в I квартале достигло пятилетнего максимума из-за Brexit Прайм 3353
- 20:48 АСВ подало иск к бывшему руководству Мострансбанка на 4,2 млрд рублей Banki.ru 3179
- 20:25 Конституционный суд отказал «Югре» в рассмотрении жалобы на незаконность отзыва лицензии Banki.ru 3234 4
- 20:19 Суд прекратил дело на 873 млн рублей против экс-топов Интехбанка в связи с истечением сроков давности Banki.ru 2806
- 17:31 Сбербанк выбран банком-агентом для выплаты страховки вкладчикам Холдинвестбанка Banki.ru 2990
- 11:38 АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка «БФГ-Кредит» 41,6 млрд рублей Banki.ru 1783
- 09:20 В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая РИА Новости 2709 40
- 08:46 Дело о хищении в ПЧРБ возвращено прокуратуре Коммерсант 1411 1
- 08:29 Исследование: РФ за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле РИА Новости 1209
- 21:53 АСВ хочет взыскать с бывших руководителей Интерактивного Банка более 2,2 млрд рублей Banki.ru 2648
- 21:47 Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Богородский» на 274 млн рублей РАПСИ 2418
- 17:15 АСВ и Банки.ру запустили площадку для независимого общения кредиторов «Югры» Banki.ru 3934 4
- 10:17 Суд отказал в аресте имущества руководства банка «Пульс Столицы» на 728 млн рублей РАПСИ 1144
- 09:50 АСВ выплатит вкладчикам Тройка-Д Банка 7,7 млрд рублей Banki.ru 1577
- 08:46 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам Холдинвестбанка до 30 апреля Banki.ru 1431
- 08:12 Холдинвестбанк лишился лицензии Banki.ru 5040 3
- 18:02 Дело о хищении в банке «Еврокоммерц» 3,3 млрд рублей направлено в суд Banki.ru 1296 2
- 12:44 АСВ требует 940 млн рублей с бывших председателя и члена правления МБФИ Banki.ru 1486
- 14:18 Эксперты назвали «самое неприятное последствие санкций» Banki.ru 3214 4
- 20:21 ЦБ: из Радиотехбанка выводились активы через кредиты неплатежеспособным заемщикам Banki.ru 2688
- 19:02 ЦБ обнаружил еще один канал вывода активов из Русского Ипотечного Банка и переоценил «дыру» Banki.ru 2946
- 18:01 Центробанк передал правоохранителям новые сведения о выводе активов из МБСП Banki.ru 2114
- 15:41 Компенсации вкладчикам Тройка-Д Банка будет выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2502
- 08:08 У клиентов присоединенных к «Открытию» банков списали комиссию за «спящие» счета Коммерсант 32302 44
- 15:52 ЦБ направлял правоохранителям шесть обращений по банку «Югра» Прайм 3283
- 12:05 Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин Banki.ru 8168 17
- 11:20 АСВ начинает выплату 570 млн рублей вкладчикам банка «Аспект» Banki.ru 1906
- 21:48 Экс-глава совета директоров Центрально-Европейского Банка не смог оспорить его банкротство РАПСИ 2717
- 19:02 Страховку вкладчикам банка «Аспект» будет выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2823
- 16:53 АСВ раскрыло данные о выплатах новой группе застрахованных вкладчиков — малым предприятиям Banki.ru 2879
- 16:12 Бывший заместитель предправления банка «Экспресс-Кредит» обвиняется в хищении 210 млн рублей Banki.ru 2000
- 08:10 Болтон назвал санкции против венесуэльского ЦБ «предупреждением» для России РИА Новости 2145
- 22:13 США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа ТАСС 2413
- 16:43 Лондон намерен сохранить санкционный режим в отношении России после Brexit ТАСС 1789
- 13:25 Медведев: санкции вводятся на основе «презумпции виновности» Banki.ru 1350