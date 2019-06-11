Архив
Кризис-2019
- 20:40 Суд отказал в аресте имущества экс-руководителей банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 2531
- 16:48 АСВ направило на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Югра» 566 млн рублей Banki.ru 2694
- 14:11 АСВ: комитет кредиторов банка «Югра» избрать не удалось Banki.ru 1632
- 14:08 Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину ТАСС 941 1
- 12:43 Суд частично пересмотрел решение по иску АСВ к экс-топам банка «ИстКом-Финанс» Banki.ru 1070
- 11:04 Суд привлечет к субсидиарной ответственности трех из 17 человек из иска АСВ по «Донинвесту» Banki.ru 1442
- 16:37 Минфин РФ считает маловероятными санкции против госдолга страны Прайм 1493
- 22:11 Глава ВТБ: для санкций США в отношении банков России нет «даже предлога» ТАСС 2183
- 12:47 Костин не видит поводов для новых санкций США против России РИА Новости 1092 2
- 12:29 АСВ выплатит 1,7 млрд рублей страховки вкладчикам Кемсоцинбанка через «Уралсиб» Banki.ru 1308
- 11:38 Суд повторно отказал в аресте имущества руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1072
- 08:58 СМИ: начался выкуп требований у вкладчиков-«превышенцев» «Югры» Коммерсант 3775 1
- 20:48 Расследование дел топ-менеджеров ДС-Банка о хищении 585 млн рублей завершено Banki.ru 1297
- 13:25 Исаев: риски выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятны Banki.ru 1708 1
- 12:46 ЦБ отозвал лицензии у банков «Взаимодействие» и «Прайм Финанс» Banki.ru 2935
- 11:55 АСВ за годы работы инициировало 800 уголовных дел Banki.ru 871
- 09:11 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Прайм Финанс» до 13 июня Banki.ru 710
- 08:38 Банк «Прайм Финанс» лишился лицензии ЦБ Banki.ru 4929
- 07:25 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Взаимодействие» до 13 июня Banki.ru 1162
- 06:33 ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Banki.ru 4777
- 22:04 АСВ требует с бывших топ-менеджеров Промрегионбанка более 3 млрд рублей Banki.ru 1651
- 21:48 ЦБ: совокупная «дыра» банков-банкротов составила в 2018 году 250 млрд рублей Banki.ru 1370 2
- 17:05 Суд вынес приговор экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой Banki.ru 1672 2
- 15:47 Расследование в отношении бывшего президента Роспромбанка завершено Banki.ru 1862
- 09:21 Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы ТАСС 1790 5
- 17:26 ВС: отказ в аресте имущества экс-глав Транснационального Банка на 12 млрд рублей законен РАПСИ 1800
- 14:59 Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство Коммерсант 1457
- 12:17 Биржевой курс евро превысил 73 рубля Banki.ru 969
- 08:21 АСВ: выплаты вкладчикам Кемсоцинбанка начнутся не позднее 14 июня Banki.ru 1038
- 08:02 ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк Banki.ru 5347 6
- 22:51 АСВ требует 1,6 млрд рублей с бывших руководителей БРТ и 1,1 млрд — с экс-топов ЕвроАксис Банка Banki.ru 1651
- 17:54 Банк России оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей ТАСС 798
- 17:49 ЦБ обнаружил «дыру» в Роскомснаббанке почти на 19 млрд рублей Banki.ru 1239 2
- 08:41 Соучастник убийства зампреда ЦБ Козлова арестован по делу о выводе средств из банка «Резерв» РБК 4488 4
- 18:17 АСВ выплатило клиентам рухнувших банков страховку на 28,8 млрд рублей за пять месяцев Banki.ru 1819
- 11:59 АСВ обжалует отказ арестовать имущество экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 1210
- 17:54 ЦБ обнаружил вывод активов из РТС-Банка Banki.ru 1664
- 11:54 Суд продлил на полгода процедуру банкротства мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1231
- 16:36 Представители экс-владельца «Югры» опровергли информацию о его платежах за покровительство ФСБ Banki.ru 1633
- 14:33 Греф рассказал о подготовке Сбербанка к санкциям Banki.ru 1900 1
- 12:04 МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России ТАСС 1673 4
- 08:38 СМИ: бывший владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ РБК 12551 16
- 21:26 Суд приговорил к колонии сестру экс-финдиректора Нота-Банка РАПСИ 1699 1
- 22:28 Экс-совладелец банка «БФГ-Кредит» обвиняется в попытке мошенничества на 11,7 млрд рублей РИА Новости 2600
- 15:14 Высокий суд Англии обязал бенефициара Внешпромбанка Беджамова раскрыть сведения о расходах ТАСС 1172 2
- 14:22 Экс-сотрудница Нота-Банка осуждена на три года и четыре месяца по делу о присвоении 350 млн рублей ТАСС 1714 3
- 12:15 ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Иваново» в 38 млн рублей Banki.ru 1100 1
- 11:12 АСВ просит арестовать имущество экс-руководства банка «Интеркоммерц» на 79 млрд рублей РАПСИ 1537
- 09:08 Экс-финдиректор Нота-Банка помогла раскрыть хищение на 25 млрд рублей РИА Новости 2838