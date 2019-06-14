Архив
Кризис-2019
- 20:16 АСВ начинает расчеты с клиентами банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» Banki.ru 1820
- 10:41 Земельные участки мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус выставлены на торги РАПСИ 1305 1
- 22:05 Бывший советник предправления банка «Динамичные Системы» предстанет перед судом по делу о растрате Banki.ru 2087
- 15:44 АСВ подало иск на 9,2 млрд рублей к членам правления и совета директоров банка «Финансовый Стандарт» Banki.ru 1546
- 15:22 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам «Прайм Финанса» и «Взаимодействия» Banki.ru 1537
- 14:17 Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у волгоградского банка «КОР» РАПСИ 1012
- 11:00 ЦБ оценил «дыру» в балансе Тройка-Д Банка в 3,9 млрд рублей Banki.ru 1519
- 09:41 Суд подтвердил законность отказа в аресте имущества экс-руководства Анталбанка на 8,9 млрд рублей РАПСИ 1594 3
- 20:40 Суд отказал в аресте имущества экс-руководителей банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 3254
- 16:48 АСВ направило на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Югра» 566 млн рублей Banki.ru 3538
- 14:11 АСВ: комитет кредиторов банка «Югра» избрать не удалось Banki.ru 1807
- 14:08 Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину ТАСС 1018 1
- 12:43 Суд частично пересмотрел решение по иску АСВ к экс-топам банка «ИстКом-Финанс» Banki.ru 1121
- 11:04 Суд привлечет к субсидиарной ответственности трех из 17 человек из иска АСВ по «Донинвесту» Banki.ru 1537
- 16:37 Минфин РФ считает маловероятными санкции против госдолга страны Прайм 1510
- 22:11 Глава ВТБ: для санкций США в отношении банков России нет «даже предлога» ТАСС 2199
- 12:47 Костин не видит поводов для новых санкций США против России РИА Новости 1106 2
- 12:29 АСВ выплатит 1,7 млрд рублей страховки вкладчикам Кемсоцинбанка через «Уралсиб» Banki.ru 1346
- 11:38 Суд повторно отказал в аресте имущества руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1090
- 08:58 СМИ: начался выкуп требований у вкладчиков-«превышенцев» «Югры» Коммерсант 3905 1
- 20:48 Расследование дел топ-менеджеров ДС-Банка о хищении 585 млн рублей завершено Banki.ru 1326
- 13:25 Исаев: риски выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятны Banki.ru 1743 1
- 12:46 ЦБ отозвал лицензии у банков «Взаимодействие» и «Прайм Финанс» Banki.ru 2996
- 11:55 АСВ за годы работы инициировало 800 уголовных дел Banki.ru 885
- 09:11 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Прайм Финанс» до 13 июня Banki.ru 734
- 08:38 Банк «Прайм Финанс» лишился лицензии ЦБ Banki.ru 4983
- 07:25 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Взаимодействие» до 13 июня Banki.ru 1170
- 06:33 ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Banki.ru 4802
- 22:04 АСВ требует с бывших топ-менеджеров Промрегионбанка более 3 млрд рублей Banki.ru 1672
- 21:48 ЦБ: совокупная «дыра» банков-банкротов составила в 2018 году 250 млрд рублей Banki.ru 1384 2
- 17:05 Суд вынес приговор экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой Banki.ru 1699 2
- 15:47 Расследование в отношении бывшего президента Роспромбанка завершено Banki.ru 1878
- 09:21 Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы ТАСС 1800 5
- 17:26 ВС: отказ в аресте имущества экс-глав Транснационального Банка на 12 млрд рублей законен РАПСИ 1807
- 14:59 Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство Коммерсант 1463
- 12:17 Биржевой курс евро превысил 73 рубля Banki.ru 972
- 08:21 АСВ: выплаты вкладчикам Кемсоцинбанка начнутся не позднее 14 июня Banki.ru 1041
- 08:02 ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк Banki.ru 5372 6
- 22:51 АСВ требует 1,6 млрд рублей с бывших руководителей БРТ и 1,1 млрд — с экс-топов ЕвроАксис Банка Banki.ru 1671
- 17:54 Банк России оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей ТАСС 801
- 17:49 ЦБ обнаружил «дыру» в Роскомснаббанке почти на 19 млрд рублей Banki.ru 1264 2
- 08:41 Соучастник убийства зампреда ЦБ Козлова арестован по делу о выводе средств из банка «Резерв» РБК 4526 4
- 18:17 АСВ выплатило клиентам рухнувших банков страховку на 28,8 млрд рублей за пять месяцев Banki.ru 1823
- 11:59 АСВ обжалует отказ арестовать имущество экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 1214
- 17:54 ЦБ обнаружил вывод активов из РТС-Банка Banki.ru 1667
- 11:54 Суд продлил на полгода процедуру банкротства мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус РАПСИ 1242
- 16:36 Представители экс-владельца «Югры» опровергли информацию о его платежах за покровительство ФСБ Banki.ru 1639
- 14:33 Греф рассказал о подготовке Сбербанка к санкциям Banki.ru 1905 1
- 12:04 МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России ТАСС 1678 4