Архив
Кризис-2019
- 10:58 СК: из банка «Кредит Экспресс» похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов Banki.ru 870
- 10:50 Экс-совладелец банка «Советский» не смог привлечь к ответственности Роберта Мусина РАПСИ 561
- 13:03 Могерини: экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций РИА Новости 1142 1
- 11:35 АСВ создаст спецраздел сайта и приложение для поиска имущества ликвидируемых банков Banki.ru 1063
- 20:05 Суды отказались взыскать с бывших топ-менеджеров Банка Развития Бизнеса 49 млн рублей по иску АСВ Banki.ru 1581
- 10:55 Суд в рамках иска АСВ постановил взыскать с Мотылева и двух экс-топов банка «КРК» 1,44 млрд рублей Banki.ru 1213
- 20:29 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Аспект» Banki.ru 1709
- 19:29 Суд отправил в СИЗО экс-директора филиала банка «Югра» в Москве ТАСС 2332 1
- 10:42 Бывший заместитель осужденной экс-главы Внешпромбанка арестован по ее новому делу ТАСС 1577 2
- 20:16 АСВ начинает расчеты с клиентами банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» Banki.ru 3481
- 10:41 Земельные участки мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус выставлены на торги РАПСИ 1447 1
- 22:05 Бывший советник предправления банка «Динамичные Системы» предстанет перед судом по делу о растрате Banki.ru 2199
- 15:44 АСВ подало иск на 9,2 млрд рублей к членам правления и совета директоров банка «Финансовый Стандарт» Banki.ru 1672
- 15:22 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам «Прайм Финанса» и «Взаимодействия» Banki.ru 1720
- 14:17 Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у волгоградского банка «КОР» РАПСИ 1048
- 11:00 ЦБ оценил «дыру» в балансе Тройка-Д Банка в 3,9 млрд рублей Banki.ru 1604
- 09:41 Суд подтвердил законность отказа в аресте имущества экс-руководства Анталбанка на 8,9 млрд рублей РАПСИ 1726 3
- 20:40 Суд отказал в аресте имущества экс-руководителей банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 3339
- 16:48 АСВ направило на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Югра» 566 млн рублей Banki.ru 3919
- 14:11 АСВ: комитет кредиторов банка «Югра» избрать не удалось Banki.ru 1920
- 14:08 Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину ТАСС 1100 1
- 12:43 Суд частично пересмотрел решение по иску АСВ к экс-топам банка «ИстКом-Финанс» Banki.ru 1172
- 11:04 Суд привлечет к субсидиарной ответственности трех из 17 человек из иска АСВ по «Донинвесту» Banki.ru 1594
- 16:37 Минфин РФ считает маловероятными санкции против госдолга страны Прайм 1538
- 22:11 Глава ВТБ: для санкций США в отношении банков России нет «даже предлога» ТАСС 2255
- 12:47 Костин не видит поводов для новых санкций США против России РИА Новости 1133 2
- 12:29 АСВ выплатит 1,7 млрд рублей страховки вкладчикам Кемсоцинбанка через «Уралсиб» Banki.ru 1390
- 11:38 Суд повторно отказал в аресте имущества руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1110
- 08:58 СМИ: начался выкуп требований у вкладчиков-«превышенцев» «Югры» Коммерсант 4048 1
- 20:48 Расследование дел топ-менеджеров ДС-Банка о хищении 585 млн рублей завершено Banki.ru 1355
- 13:25 Исаев: риски выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятны Banki.ru 1783 1
- 12:46 ЦБ отозвал лицензии у банков «Взаимодействие» и «Прайм Финанс» Banki.ru 3098
- 11:55 АСВ за годы работы инициировало 800 уголовных дел Banki.ru 902
- 09:11 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Прайм Финанс» до 13 июня Banki.ru 753
- 08:38 Банк «Прайм Финанс» лишился лицензии ЦБ Banki.ru 5059
- 07:25 АСВ выберет банки-агенты для выплаты страховки вкладчикам банка «Взаимодействие» до 13 июня Banki.ru 1187
- 06:33 ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Banki.ru 4838
- 22:04 АСВ требует с бывших топ-менеджеров Промрегионбанка более 3 млрд рублей Banki.ru 1718
- 21:48 ЦБ: совокупная «дыра» банков-банкротов составила в 2018 году 250 млрд рублей Banki.ru 1397 2
- 17:05 Суд вынес приговор экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой Banki.ru 1726 2
- 15:47 Расследование в отношении бывшего президента Роспромбанка завершено Banki.ru 1894
- 09:21 Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы ТАСС 1814 5
- 17:26 ВС: отказ в аресте имущества экс-глав Транснационального Банка на 12 млрд рублей законен РАПСИ 1828
- 14:59 Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство Коммерсант 1486
- 12:17 Биржевой курс евро превысил 73 рубля Banki.ru 990
- 08:21 АСВ: выплаты вкладчикам Кемсоцинбанка начнутся не позднее 14 июня Banki.ru 1055
- 08:02 ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк Banki.ru 5424 6