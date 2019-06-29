Архив
Кризис-2019
- 11:34 Путин: Россия не будет просить США отменять санкции ТАСС 2733 19
- 13:30 ЕС официально опубликовал решение о продлении санкций против РФ Прайм 976
- 12:46 Суд подтвердил отказ в аресте имущества экс-руководства банка «Ренессанс» на 7,1 млрд рублей РАПСИ 1481
- 09:19 Арестован бывший член совета директоров банка «Европейский Экспресс» Коммерсант 1366 1
- 21:26 Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам Banki.ru 1632
- 15:11 Экс-глава банка «Югра» подал кассацию по спору о законности отзыва лицензии РАПСИ 1506
- 09:38 АСВ намерено взыскать с Мотылева 3,6 млрд рублей по обязательствам «Российского Кредита» РАПСИ 1296
- 12:38 Суды привлекли четырех лиц из Уральского Трастового Банка к субсидиарной ответственности Banki.ru 1703
- 08:58 Экс-глава Капиталбанка заявил о фальсификации своей подписи Коммерсант 1579
- 19:10 АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам Рускобанка на 2,9 млрд рублей Banki.ru 1668
- 17:10 Дело экс-президента Роспромбанка о растрате направлено в суд Banki.ru 1161
- 14:37 Путин продлил контрсанкции в отношении ЕС до конца 2020 года Banki.ru 1740 14
- 12:06 Экс-председателю правления банка «Москва» отказано в жалобе на отзыв лицензии РАПСИ 1105
- 16:43 СК завершил расследование дела против бывшего руководства «Банкирского Дома» Banki.ru 1660
- 22:31 Арестованы еще три фигуранта дела о растрате в банке «Кредит Экспресс» ТАСС 4334
- 20:23 Фигурант дела о крупной растрате в банке «Кредит Экспресс» арестован ТАСС 2310 1
- 19:14 Суд отправил под домашний арест экс-сотрудника банка «Кредит Экспресс» Наталью Ципинову ТАСС 2313
- 16:24 Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму ТАСС 3366 1
- 15:22 Директор банка «Кредит Экспресс» Кабанова не признает вину в хищении денег ТАСС 2948
- 13:38 Путин подсчитал, сколько потеряли Россия и ЕС из-за санкций Banki.ru 2481 2
- 10:58 СК: из банка «Кредит Экспресс» похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов Banki.ru 2207
- 10:50 Экс-совладелец банка «Советский» не смог привлечь к ответственности Роберта Мусина РАПСИ 1172
- 13:03 Могерини: экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций РИА Новости 1275 1
- 11:35 АСВ создаст спецраздел сайта и приложение для поиска имущества ликвидируемых банков Banki.ru 1191
- 20:05 Суды отказались взыскать с бывших топ-менеджеров Банка Развития Бизнеса 49 млн рублей по иску АСВ Banki.ru 1695
- 10:55 Суд в рамках иска АСВ постановил взыскать с Мотылева и двух экс-топов банка «КРК» 1,44 млрд рублей Banki.ru 1322
- 20:29 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Аспект» Banki.ru 1808
- 19:29 Суд отправил в СИЗО экс-директора филиала банка «Югра» в Москве ТАСС 2660 1
- 10:42 Бывший заместитель осужденной экс-главы Внешпромбанка арестован по ее новому делу ТАСС 1696 2
- 20:16 АСВ начинает расчеты с клиентами банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» Banki.ru 3595
- 10:41 Земельные участки мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус выставлены на торги РАПСИ 1487 1
- 22:05 Бывший советник предправления банка «Динамичные Системы» предстанет перед судом по делу о растрате Banki.ru 2279
- 15:44 АСВ подало иск на 9,2 млрд рублей к членам правления и совета директоров банка «Финансовый Стандарт» Banki.ru 1745
- 15:22 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам «Прайм Финанса» и «Взаимодействия» Banki.ru 1820
- 14:17 Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у волгоградского банка «КОР» РАПСИ 1085
- 11:00 ЦБ оценил «дыру» в балансе Тройка-Д Банка в 3,9 млрд рублей Banki.ru 1652
- 09:41 Суд подтвердил законность отказа в аресте имущества экс-руководства Анталбанка на 8,9 млрд рублей РАПСИ 1760 3
- 20:40 Суд отказал в аресте имущества экс-руководителей банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 3416
- 16:48 АСВ направило на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Югра» 566 млн рублей Banki.ru 4274
- 14:11 АСВ: комитет кредиторов банка «Югра» избрать не удалось Banki.ru 2002
- 14:08 Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину ТАСС 1148 1
- 12:43 Суд частично пересмотрел решение по иску АСВ к экс-топам банка «ИстКом-Финанс» Banki.ru 1195
- 11:04 Суд привлечет к субсидиарной ответственности трех из 17 человек из иска АСВ по «Донинвесту» Banki.ru 1642
- 16:37 Минфин РФ считает маловероятными санкции против госдолга страны Прайм 1552
- 22:11 Глава ВТБ: для санкций США в отношении банков России нет «даже предлога» ТАСС 2313
- 12:47 Костин не видит поводов для новых санкций США против России РИА Новости 1159 2
- 12:29 АСВ выплатит 1,7 млрд рублей страховки вкладчикам Кемсоцинбанка через «Уралсиб» Banki.ru 1432
- 11:38 Суд повторно отказал в аресте имущества руководства Интеркоммерц Банка на 79 млрд рублей РАПСИ 1146
- 08:58 СМИ: начался выкуп требований у вкладчиков-«превышенцев» «Югры» Коммерсант 4320 1