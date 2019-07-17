Архив
Кризис-2019
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 568
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1364
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1584
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 1822
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1569
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1059
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1150
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2375 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1027
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3452 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1728 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1298
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1538
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1018
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 6807 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1802
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1276
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1232
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2236
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1946
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1164
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1513
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1068
- 22:02 Мосгорсуд оставил под арестом главу Тольяттихимбанка Александра Попова РАПСИ 1699
- 21:33 ЦБ оценил «дыру» в балансе Кемсоцинбанка в 177 млн рублей Banki.ru 1519
- 16:25 ЕС продлил на полгода экономические санкции против России ТАСС 1243
- 10:49 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Банка Развития Технологий РАПСИ 1216
- 10:42 Арбитраж вернул АСВ иск к экс-руководству Промрегионбанка на 3 млрд рублей РАПСИ 1052
- 21:48 Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Banki.ru 1596
- 18:39 Суд продлил арест экс-президенту Роспромбанка до конца декабря РАПСИ 1190
- 18:21 Тройка-Д Банк признан банкротом Banki.ru 1566
- 13:58 Экс-главе Татфондбанка утвердили обвинение Banki.ru 1481
- 09:56 Глава ЦБ исключила отказ от продажи санированных банков Banki.ru 1160
- 09:47 ЦБ перестал оценивать вероятность санкций США на российский госдолг Banki.ru 1083
- 21:32 АСВ требует с экс-топов банка «Интеркредит» 217 млн рублей Banki.ru 1432
- 12:41 АСВ требует с бывших руководителей банка «Развитие» более 2,1 млрд рублей Banki.ru 1408 1
- 21:53 В Самаре работников банка будут судить за хищение средств почти 2,9 тыс. вкладчиков Banki.ru 2915 2
- 21:19 Экс-глава банка «Тройка» экстрадирован из Черногории в Россию Banki.ru 2273 1
- 17:08 Арбитраж принял решение о ликвидации Холдинвестбанка РАПСИ 850
- 08:43 Экс-главе Инвестбанка предъявили новое обвинение Коммерсант 1832
- 11:34 Путин: Россия не будет просить США отменять санкции ТАСС 5375 28
- 13:30 ЕС официально опубликовал решение о продлении санкций против РФ Прайм 1191
- 12:46 Суд подтвердил отказ в аресте имущества экс-руководства банка «Ренессанс» на 7,1 млрд рублей РАПСИ 1650
- 09:19 Арестован бывший член совета директоров банка «Европейский Экспресс» Коммерсант 1568 1
- 21:26 Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам Banki.ru 1792
- 15:11 Экс-глава банка «Югра» подал кассацию по спору о законности отзыва лицензии РАПСИ 1746
- 09:38 АСВ намерено взыскать с Мотылева 3,6 млрд рублей по обязательствам «Российского Кредита» РАПСИ 1393
- 12:38 Суды привлекли четырех лиц из Уральского Трастового Банка к субсидиарной ответственности Banki.ru 1795
- 08:58 Экс-глава Капиталбанка заявил о фальсификации своей подписи Коммерсант 1653