Архив
Кризис-2019
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 966
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1309
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 1686
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1167 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4001
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1474
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5203
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 699
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1306
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1469
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1752
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2130 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1640
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1117
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1198
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2480 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1066
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3614 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1806 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1325
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1585
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1058
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 6924 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1855
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1292
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1247
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2274
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1960
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1198
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1528
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1084
- 22:02 Мосгорсуд оставил под арестом главу Тольяттихимбанка Александра Попова РАПСИ 1718
- 21:33 ЦБ оценил «дыру» в балансе Кемсоцинбанка в 177 млн рублей Banki.ru 1542
- 16:25 ЕС продлил на полгода экономические санкции против России ТАСС 1305
- 10:49 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Банка Развития Технологий РАПСИ 1230
- 10:42 Арбитраж вернул АСВ иск к экс-руководству Промрегионбанка на 3 млрд рублей РАПСИ 1068
- 21:48 Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Banki.ru 1605
- 18:39 Суд продлил арест экс-президенту Роспромбанка до конца декабря РАПСИ 1224
- 18:21 Тройка-Д Банк признан банкротом Banki.ru 1617
- 13:58 Экс-главе Татфондбанка утвердили обвинение Banki.ru 1505
- 09:56 Глава ЦБ исключила отказ от продажи санированных банков Banki.ru 1171
- 09:47 ЦБ перестал оценивать вероятность санкций США на российский госдолг Banki.ru 1097
- 21:32 АСВ требует с экс-топов банка «Интеркредит» 217 млн рублей Banki.ru 1454
- 12:41 АСВ требует с бывших руководителей банка «Развитие» более 2,1 млрд рублей Banki.ru 1427 1
- 21:53 В Самаре работников банка будут судить за хищение средств почти 2,9 тыс. вкладчиков Banki.ru 2937 2
- 21:19 Экс-глава банка «Тройка» экстрадирован из Черногории в Россию Banki.ru 2294 1
- 17:08 Арбитраж принял решение о ликвидации Холдинвестбанка РАПСИ 863
- 08:43 Экс-главе Инвестбанка предъявили новое обвинение Коммерсант 1853
- 11:34 Путин: Россия не будет просить США отменять санкции ТАСС 5403 28
- 13:30 ЕС официально опубликовал решение о продлении санкций против РФ Прайм 1205