Архив
Кризис-2019
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1148
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 4715 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1383
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2305
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2343
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1651
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 706
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1245
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1463
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 1927
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1292 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4399
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1514
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5385
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 720
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1326
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1510
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1799
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2268 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1669
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1156
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1219
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2546 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1100
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3684 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1852 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1339
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1604
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1071
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 6978 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1874
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1302
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1263
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2298
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1972
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1230
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1538
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1097
- 22:02 Мосгорсуд оставил под арестом главу Тольяттихимбанка Александра Попова РАПСИ 1735
- 21:33 ЦБ оценил «дыру» в балансе Кемсоцинбанка в 177 млн рублей Banki.ru 1555
- 16:25 ЕС продлил на полгода экономические санкции против России ТАСС 1348
- 10:49 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Банка Развития Технологий РАПСИ 1245
- 10:42 Арбитраж вернул АСВ иск к экс-руководству Промрегионбанка на 3 млрд рублей РАПСИ 1079
- 21:48 Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Banki.ru 1626
- 18:39 Суд продлил арест экс-президенту Роспромбанка до конца декабря РАПСИ 1242
- 18:21 Тройка-Д Банк признан банкротом Banki.ru 1645
- 13:58 Экс-главе Татфондбанка утвердили обвинение Banki.ru 1526
- 09:56 Глава ЦБ исключила отказ от продажи санированных банков Banki.ru 1179
- 09:47 ЦБ перестал оценивать вероятность санкций США на российский госдолг Banki.ru 1105