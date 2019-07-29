Архив
Кризис-2019
- 21:08 Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 860
- 18:31 Кемсоцинбанк признан банкротом Banki.ru 988
- 09:09 АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа Banki.ru 1217
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Banki.ru 5713 6
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1299
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 5189 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1413
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2381
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2516
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1685
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 736
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1287
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1497
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 1978
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1325 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4499
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1532
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5460
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 735
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1335
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1538
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1812
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2340 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1688
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1163
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1226
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2599 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1114
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3720 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1893 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1347
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1617
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1081
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 7005 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1886
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1309
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1267
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2320
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1988
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1246
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1544
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1106
- 22:02 Мосгорсуд оставил под арестом главу Тольяттихимбанка Александра Попова РАПСИ 1747
- 21:33 ЦБ оценил «дыру» в балансе Кемсоцинбанка в 177 млн рублей Banki.ru 1572
- 16:25 ЕС продлил на полгода экономические санкции против России ТАСС 1385
- 10:49 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Банка Развития Технологий РАПСИ 1250
- 10:42 Арбитраж вернул АСВ иск к экс-руководству Промрегионбанка на 3 млрд рублей РАПСИ 1087
- 21:48 Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Banki.ru 1633
- 18:39 Суд продлил арест экс-президенту Роспромбанка до конца декабря РАПСИ 1255