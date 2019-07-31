Архив
Кризис-2019
- 20:30 Суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве у Роскомснаббанка лицензии РАПСИ 620
- 15:00 АСВ требует с бывших руководителей Регионального Коммерческого Банка 1,8 млрд рублей Banki.ru 934 1
- 13:23 АСВ в первом полугодии направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финорганизаций 45 млрд рублей Banki.ru 910
- 11:28 АСВ повторно просит арестовать имущество менеджеров банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 1400 3
- 21:35 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства ЕвроАксис Банка на 1 млрд рублей РАПСИ 1309
- 20:44 Экс-совладелец банка «Донинвест» обжаловал привлечение к субсидиарной ответственности РАПСИ 1473 1
- 21:08 Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1596
- 18:31 Кемсоцинбанк признан банкротом Banki.ru 1408
- 09:09 АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа Banki.ru 1422
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Banki.ru 6380 6
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1315
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 5284 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1422
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2409
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2552
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1699
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 745
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1310
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1513
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 1997
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1337 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4556
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1538
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5498
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 743
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1340
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1561
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1824
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2374 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1699
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1172
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1236
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2643 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1125
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3740 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1924 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1356
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1626
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1087
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 7019 11
- 22:07 АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Banki.ru 1893
- 14:48 Мосгорсуд оставил в СИЗО предпринимателя Бойко-Великого РАПСИ 1314
- 13:37 ВС подтвердил законность привлечения к ответственности экс-руководителей С Банка РАПСИ 1271
- 11:38 Кредитор банка «Югра» просит привлечь к ответственности трех руководителей РАПСИ 2334
- 08:58 Участница «молдавской схемы» признала вину и дала показания против сообщников Коммерсант 1998
- 15:54 Суд признал банкротом банк «Иваново» РАПСИ 1264
- 10:20 Экс-глава «Домашних денег» задолжал Интеркоммерц Банку 2,8 млрд рублей РАПСИ 1552
- 09:09 Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей Коммерсант 1114