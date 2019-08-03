Архив
Кризис-2019
- 13:34 Глава АРБ: новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ Прайм 1827 2
- 11:25 США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа ТАСС 1755 1
- 21:21 АСВ подало уточненный иск к бывшим топ-менеджерам Промрегионбанка взамен ранее отозванного Banki.ru 1418
- 20:23 АСВ начинает выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка Banki.ru 1402
- 09:24 СМИ: Трамп подписал указ о новых санкциях против России по делу Скрипалей Banki.ru 6527
- 20:25 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка и «Ассоциации» Banki.ru 1717 2
- 14:52 АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка Banki.ru 1704
- 08:28 А1 объявила награду за информацию об активах Беджамова и Маркус Banki.ru 1795 3
- 20:30 Суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве у Роскомснаббанка лицензии РАПСИ 1721
- 15:00 АСВ требует с бывших руководителей Регионального Коммерческого Банка 1,8 млрд рублей Banki.ru 1288 1
- 13:23 АСВ в первом полугодии направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финорганизаций 45 млрд рублей Banki.ru 1139
- 11:28 АСВ повторно просит арестовать имущество менеджеров банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 1586 3
- 21:35 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства ЕвроАксис Банка на 1 млрд рублей РАПСИ 1386
- 20:44 Экс-совладелец банка «Донинвест» обжаловал привлечение к субсидиарной ответственности РАПСИ 1528 1
- 21:08 Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1660
- 18:31 Кемсоцинбанк признан банкротом Banki.ru 1448
- 09:09 АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа Banki.ru 1606
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Banki.ru 6602 6
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1344
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 5418 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1442
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2444
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2598
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1717
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 760
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1340
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1530
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 2018
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1353 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4620
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1553
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5560
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 760
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1351
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1584
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1842
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2432 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1711
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1184
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1245
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2744 4
- 12:52 Процедура банкротства экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова продлена на полгода РАПСИ 1153
- 12:00 Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита Banki.ru 3760 1
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1963 6
- 16:32 Экс-глава Роспромбанка отрицает вину в растрате 737 млн рублей кредитной организации РАПСИ 1370
- 09:11 Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Banki.ru 1646
- 08:35 Суд постановил взыскать по иску АСВ 6 млрд рублей с семи связанных с Гринфилдбанком лиц Banki.ru 1101
- 08:30 Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей Banki.ru 7040 11