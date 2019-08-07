Архив
Кризис-2019
- 11:42 АСВ начинает выплату 5,7 млрд рублей страховки вкладчикам банка «Ассоциация» Banki.ru 1222
- 19:29 ЦБ увидел признаки вывода активов из Тройка-Д Банка, пересмотрел оценку «дыры» Banki.ru 2033
- 14:10 В S&P оценили влияние новых санкций США на кредитоспособность России Banki.ru 1595
- 14:05 СМИ: Бинбанк мог потерять лицензию в 2015 году Forbes 2096
- 11:25 ВС подтвердил отказ в аресте имущества экс-руководства Лесбанка на 1,5 млрд рублей РАПСИ 862
- 21:49 АСВ потребовало с экс-главы Констанс-Банка возврата пропавших из кассы 2,9 млрд рублей Banki.ru 1488 1
- 11:52 АСВ требует с бывшего главы Промэнергобанка 948 млн рублей Banki.ru 1099
- 08:18 Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа Прайм 3756 2
- 13:34 Глава АРБ: новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ Прайм 3050 3
- 11:25 США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа ТАСС 2865 1
- 21:21 АСВ подало уточненный иск к бывшим топ-менеджерам Промрегионбанка взамен ранее отозванного Banki.ru 1717
- 20:23 АСВ начинает выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка Banki.ru 1570
- 09:24 СМИ: Трамп подписал указ о новых санкциях против России по делу Скрипалей Banki.ru 7150
- 20:25 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка и «Ассоциации» Banki.ru 1873 2
- 14:52 АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка Banki.ru 1855
- 08:28 А1 объявила награду за информацию об активах Беджамова и Маркус Banki.ru 1888 3
- 20:30 Суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве у Роскомснаббанка лицензии РАПСИ 1788
- 15:00 АСВ требует с бывших руководителей Регионального Коммерческого Банка 1,8 млрд рублей Banki.ru 1330 1
- 13:23 АСВ в первом полугодии направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финорганизаций 45 млрд рублей Banki.ru 1206
- 11:28 АСВ повторно просит арестовать имущество менеджеров банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 1634 3
- 21:35 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства ЕвроАксис Банка на 1 млрд рублей РАПСИ 1445
- 20:44 Экс-совладелец банка «Донинвест» обжаловал привлечение к субсидиарной ответственности РАПСИ 1563 1
- 21:08 Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1695
- 18:31 Кемсоцинбанк признан банкротом Banki.ru 1473
- 09:09 АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа Banki.ru 1694
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Banki.ru 6780 6
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1359
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 5526 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1465
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2485
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2647
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1733
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 779
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1385
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1548
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 2053
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1381 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4702
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1577
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5611
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 768
- 21:14 АСВ не добилось полного удовлетворения своего иска к экс-руководству банка «Универсалтраст» Banki.ru 1365
- 22:22 Процедура банкротства экс-главы Балтийского Банка Шигаева продлена на полгода РАПСИ 1616
- 16:45 АСВ требует с 15 человек 5,7 млрд рублей в связи с банкротством Ринвестбанка Banki.ru 1858
- 11:51 Комитет кредиторов банка «Югра» наконец избран Banki.ru 2508 1
- 08:48 Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в Таурус Банке Banki.ru 1724
- 17:49 ЦБ: «дыра» в капитале Тройка-Д Банка на дату банкротства составила 5,1 млрд рублей Banki.ru 1211
- 14:09 Суды отказались взыскать деньги с трех бывших членов совета директоров ВЛБанка по иску АСВ Banki.ru 1250