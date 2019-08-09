Архив
Кризис-2019
- 18:44 АСВ требует с бывших контролирующих лиц Газстройбанка 1,88 млрд рублей Banki.ru 1236
- 12:12 Суд отклонил жалобу мужа экс-главы Внешпромбанка на выставление имущества на торги РАПСИ 977 2
- 09:52 ВС подтвердил отказ в аресте имущества Мотылева и экс-менеджеров банка «КРК» РАПСИ 916 2
- 09:09 Суд оправдал экс-гендиректора банка «Кредит Экспресс» Banki.ru 1206
- 17:36 АСВ за полгода успешно оспорило сомнительные сделки ликвидируемых банков на 2,5 млрд рублей Banki.ru 2053 2
- 14:19 Чехия отказалась выдать России экс-главу правления Интеркоммерц Банка РИА Новости 2108 4
- 11:30 Глава МФО «Домашние деньги» оспорил долг перед банками в 743 млн рублей РАПСИ 1159
- 11:42 АСВ начинает выплату 5,7 млрд рублей страховки вкладчикам банка «Ассоциация» Banki.ru 1555 1
- 19:29 ЦБ увидел признаки вывода активов из Тройка-Д Банка, пересмотрел оценку «дыры» Banki.ru 2172
- 14:10 В S&P оценили влияние новых санкций США на кредитоспособность России Banki.ru 1653
- 14:05 СМИ: Бинбанк мог потерять лицензию в 2015 году Forbes 2170
- 11:25 ВС подтвердил отказ в аресте имущества экс-руководства Лесбанка на 1,5 млрд рублей РАПСИ 888
- 21:49 АСВ потребовало с экс-главы Констанс-Банка возврата пропавших из кассы 2,9 млрд рублей Banki.ru 1530 1
- 11:52 АСВ требует с бывшего главы Промэнергобанка 948 млн рублей Banki.ru 1120
- 08:18 Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа Прайм 3847 2
- 13:34 Глава АРБ: новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ Прайм 3088 3
- 11:25 США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа ТАСС 2883 1
- 21:21 АСВ подало уточненный иск к бывшим топ-менеджерам Промрегионбанка взамен ранее отозванного Banki.ru 1740
- 20:23 АСВ начинает выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка Banki.ru 1588
- 09:24 СМИ: Трамп подписал указ о новых санкциях против России по делу Скрипалей Banki.ru 7194
- 20:25 АСВ выбрало банки для выплаты страховки вкладчикам РАМ Банка и «Ассоциации» Banki.ru 1898 2
- 14:52 АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка Banki.ru 1881
- 08:28 А1 объявила награду за информацию об активах Беджамова и Маркус Banki.ru 1919 3
- 20:30 Суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве у Роскомснаббанка лицензии РАПСИ 1798
- 15:00 АСВ требует с бывших руководителей Регионального Коммерческого Банка 1,8 млрд рублей Banki.ru 1337 1
- 13:23 АСВ в первом полугодии направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финорганизаций 45 млрд рублей Banki.ru 1222
- 11:28 АСВ повторно просит арестовать имущество менеджеров банка «Пушкино» на 14,7 млрд рублей РАПСИ 1643 3
- 21:35 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства ЕвроАксис Банка на 1 млрд рублей РАПСИ 1464
- 20:44 Экс-совладелец банка «Донинвест» обжаловал привлечение к субсидиарной ответственности РАПСИ 1573 1
- 21:08 Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1714
- 18:31 Кемсоцинбанк признан банкротом Banki.ru 1485
- 09:09 АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа Banki.ru 1705
- 08:35 ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Banki.ru 6821 6
- 09:09 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам РАМ Банка не позднее 9 августа Banki.ru 1367
- 08:37 ЦБ отозвал лицензию у РАМ Банка Banki.ru 5557 1
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1470
- 22:06 АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» Banki.ru 2501
- 20:10 АСВ подало к бывшим руководителям и собственникам банка «Стратегия» иск на 9,65 млрд рублей Banki.ru 2677
- 19:10 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Взаимодействие» Banki.ru 1737
- 10:36 АСВ: объем выплат вкладчикам по страховым случаям 2019 года составил 32,8 млрд рублей Banki.ru 784
- 20:59 Нехватка активов банка «Иваново» для выполнения обязательств составляет на дату банкротства 694 млн рублей Banki.ru 1393
- 15:53 Суд освободил сестру экс-сотрудницы Нота-Банка ТАСС 1555
- 14:12 Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Ведомости 2066
- 12:52 АСВ через суд требует с бывших членов правления Арксбанка 37,6 млрд рублей Banki.ru 1390 4
- 09:30 Осуждены участники хищений в Пробизнесбанке Banki.ru 4729
- 08:52 АСВ: выплаты страховки вкладчикам банка «Жилкредит» начнутся не позднее 2 августа Banki.ru 1584
- 08:34 ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Banki.ru 5627
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 770