Архив
Кризис-2019
- 09:01 Теневого владельца девяти банков осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд рублей Banki.ru 4620 5
- 22:55 АСВ сообщило об иске к бывшим менеджерам Лайтбанка Banki.ru 1663
- 18:53 МЭР не исключает подорожания доллара в перспективе нескольких лет до 70 рублей РБК 2228 14
- 11:36 Суд подтвердил задолженность в 2,8 млрд рублей главы совдира «Домашних денег» перед Интеркоммерц Банком РАПСИ 1652
- 22:53 АСВ требует с бывших контролирующих лиц АйМаниБанка более 17 млрд рублей Banki.ru 1974 2
- 09:00 Кредитор Пробизнесбанка пожаловался на несоразмерные выплаты АСВ за услуги юрфирм Banki.ru 1673 3
- 17:45 ЦБ сообщил правоохранителям об обнаруженном выводе активов Кемсоцинбанка Banki.ru 1685 1
- 10:46 Суд подтвердил долг главы совдира «Домашних денег» Бернштама перед банком в 343 млн рублей РАПСИ 1368
- 08:19 Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» РИА Новости 1022
- 18:02 «Дыра» в балансе банка «Прайм Финанс» составила 211 млн рублей Banki.ru 1727
- 16:18 ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Ассоциация» в 1,7 млрд рублей Banki.ru 2332
- 14:14 Банк «Югра» просит пересмотреть дело о вводе временной администрации Прайм 2417 3
- 09:29 Суд не может решить спор по сделке репо банка «Ренессанс» Banki.ru 1567 2
- 18:09 ЦБ обнаружил вывод активов из Тройка-Д Банка Banki.ru 2279 1
- 08:18 СМИ: сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз Banki.ru 3605 1
- 20:01 АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам БайкалБанка на 6,4 млрд рублей Banki.ru 1932
- 08:19 Новый пакет антироссийских санкций США может вступить в силу в понедельник ТАСС 2699 3
- 13:17 Суд подтвердил отказ в требовании Татфондбанка к экс-главе Мусину на 21 млрд рублей РАПСИ 1315
- 12:50 Экс-председатель правления банка «Москва» вновь оспорил приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1221
- 11:11 ЦБ подал иск о принудительной ликвидации банка «Жилкредит» РАПСИ 1656 1
- 23:00 Ушло в суд дело в отношении сотрудников М Банка о хищении 700 млн рублей Banki.ru 3987 1
- 14:55 Экс-глава Спурт Банка Даутова объявлена банкротом ТАСС 1603 3
- 09:28 Дело экс-главы Татфондбанка будет рассматриваться в открытом режиме Banki.ru 1436
- 22:07 АСВ просит кассацию арестовать имущество экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 2343
- 17:01 СМИ: по делу о растрате в банке «Югра» объявлены в розыск еще четверо ТАСС 1954
- 13:33 Кредиторы Пробизнесбанка требуют взыскать 68,5 млрд рублей с его экс-президента Леонтьева Прайм 1264 1
- 12:57 АСВ требует с трех бывших топ-менеджеров Русского Трастового Банка почти 5,3 млрд рублей Banki.ru 1210
- 09:44 Жительница Воскресенска оказалась должна 1,8 млрд рублей после приема на работу Banki.ru 8275 10
- 15:40 Суд продлил арест экс-главе филиала банка «Югра» по делу о хищении 7,5 млрд рублей ТАСС 1406
- 14:29 Посол России: Великобритания будет вести борьбу за экономическое выживание после Brexit ТАСС 770 1
- 11:38 Суд отказал АСВ в аресте активов экс-руководства банка «БФГ-Кредит» РИА Новости 1160 1
- 21:30 Глава британского Минфина: стране не грозит рецессия ТАСС 2178
- 18:44 АСВ требует с бывших контролирующих лиц Газстройбанка 1,88 млрд рублей Banki.ru 1777
- 12:12 Суд отклонил жалобу мужа экс-главы Внешпромбанка на выставление имущества на торги РАПСИ 1195 2
- 09:52 ВС подтвердил отказ в аресте имущества Мотылева и экс-менеджеров банка «КРК» РАПСИ 1089 2
- 09:09 Суд оправдал экс-гендиректора банка «Кредит Экспресс» Banki.ru 1449
- 17:36 АСВ за полгода успешно оспорило сомнительные сделки ликвидируемых банков на 2,5 млрд рублей Banki.ru 2186 2
- 14:19 Чехия отказалась выдать России экс-главу правления Интеркоммерц Банка РИА Новости 2260 4
- 11:30 Глава МФО «Домашние деньги» оспорил долг перед банками в 743 млн рублей РАПСИ 1258
- 11:42 АСВ начинает выплату 5,7 млрд рублей страховки вкладчикам банка «Ассоциация» Banki.ru 1756 1
- 19:29 ЦБ увидел признаки вывода активов из Тройка-Д Банка, пересмотрел оценку «дыры» Banki.ru 2335
- 14:10 В S&P оценили влияние новых санкций США на кредитоспособность России Banki.ru 1973
- 14:05 СМИ: Бинбанк мог потерять лицензию в 2015 году Forbes 2406
- 11:25 ВС подтвердил отказ в аресте имущества экс-руководства Лесбанка на 1,5 млрд рублей РАПСИ 945
- 21:49 АСВ потребовало с экс-главы Констанс-Банка возврата пропавших из кассы 2,9 млрд рублей Banki.ru 1638 1
- 11:52 АСВ требует с бывшего главы Промэнергобанка 948 млн рублей Banki.ru 1193
- 08:18 Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа Прайм 4255 2