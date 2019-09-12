Архив
Кризис-2019
- 16:23 Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Banki.ru 698
- 15:07 Евросоюз продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины ТАСС 650
- 14:30 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Banki.ru 1277 5
- 09:51 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам ГринКомБанка не позднее 26 сентября Banki.ru 673
- 06:30 ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка Banki.ru 5074 6
- 20:44 Суд по иску ЦБ ликвидировал московский банк «Жилкредит» РАПСИ 1872
- 18:53 ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей Banki.ru 1207
- 15:47 Против совладельца Нота-Банка Ерохина возбудили еще одно уголовное дело ТАСС 1007
- 22:04 Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года Banki.ru 1107
- 11:50 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка «Развитие» на 2,1 млрд рублей РАПСИ 933
- 17:35 ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Иваново» Banki.ru 1747
- 11:00 Кассация отказала в аресте имущества экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 890
- 11:17 Курс евро ушел ниже 73 рублей Banki.ru 1158
- 19:10 Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому РИА Новости 1193 1
- 14:05 Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с конца августа Banki.ru 2458 7
- 08:25 Дерипаска выступил против отклонения своего иска к Минфину США ТАСС 1147
- 16:55 Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий» ТАСС 3287 2
- 16:08 Микаил Шишханов обжаловал решения суда о незаконности сделок Рост Банка на 255 млрд рублей Прайм 2434
- 00:02 Криптовалюту называют новым золотом. Спасет ли она наши деньги в кризис? Banki.ru 12717 19
- 19:44 АСВ требует с 16 бывших менеджеров и собственников Владпромбанка 2,6 млрд рублей Banki.ru 1765
- 19:51 В АСВ рассчитывают ускорить начало страховых выплат вкладчикам за счет цифровых каналов Banki.ru 1940
- 09:01 Теневого владельца девяти банков осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд рублей Banki.ru 8912 9
- 22:55 АСВ сообщило об иске к бывшим менеджерам Лайтбанка Banki.ru 2004
- 18:53 МЭР не исключает подорожания доллара в перспективе нескольких лет до 70 рублей РБК 2686 12
- 11:36 Суд подтвердил задолженность в 2,8 млрд рублей главы совдира «Домашних денег» перед Интеркоммерц Банком РАПСИ 1873
- 22:53 АСВ требует с бывших контролирующих лиц АйМаниБанка более 17 млрд рублей Banki.ru 2260 2
- 09:00 Кредитор Пробизнесбанка пожаловался на несоразмерные выплаты АСВ за услуги юрфирм Banki.ru 1860 3
- 22:20 В МЭР назвали ключевой фактор риска для экономического развития России в 2020—2022 годах ТАСС 2034 2
- 17:45 ЦБ сообщил правоохранителям об обнаруженном выводе активов Кемсоцинбанка Banki.ru 1844 1
- 10:46 Суд подтвердил долг главы совдира «Домашних денег» Бернштама перед банком в 343 млн рублей РАПСИ 1444
- 08:19 Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» РИА Новости 1235
- 18:02 «Дыра» в балансе банка «Прайм Финанс» составила 211 млн рублей Banki.ru 1825
- 11:11 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Финпромбанка на 29,5 млрд рублей РАПСИ 2019
- 00:09 «Рубль сегодня уже не тот» Banki.ru 19176 38
- 16:18 ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Ассоциация» в 1,7 млрд рублей Banki.ru 2468
- 14:14 Банк «Югра» просит пересмотреть дело о вводе временной администрации Прайм 2638 4
- 09:29 Суд не может решить спор по сделке РЕПО банка «Ренессанс» Banki.ru 1674 2
- 18:09 ЦБ обнаружил вывод активов из Тройка-Д Банка Banki.ru 2400 1
- 08:18 СМИ: сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз Banki.ru 3807 1
- 22:34 Эксперты назвали причины будущей рецессии в российской экономике Banki.ru 5291 11
- 20:01 АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам БайкалБанка на 6,4 млрд рублей Banki.ru 2047
- 08:19 Новый пакет антироссийских санкций США может вступить в силу в понедельник ТАСС 2854 3
- 13:17 Суд подтвердил отказ в требовании Татфондбанка к экс-главе Мусину на 21 млрд рублей РАПСИ 1371
- 12:50 Экс-председатель правления банка «Москва» вновь оспорил приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1264
- 11:11 ЦБ подал иск о принудительной ликвидации банка «Жилкредит» РАПСИ 1733 1
- 07:45 Еще один удар по рублю Banki.ru 81443 47
- 23:00 Ушло в суд дело в отношении сотрудников М Банка о хищении 700 млн рублей Banki.ru 4157 1
- 14:55 Экс-глава Спурт Банка Даутова объявлена банкротом ТАСС 1661 3
- 09:28 Дело экс-главы Татфондбанка будет рассматриваться в открытом режиме Banki.ru 1541
- 09:39 Потери России от санкций оценены в 800 млрд рублей Banki.ru 3135 17