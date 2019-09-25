Архив
Кризис-2019
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 1424
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 868
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1184
- 18:30 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Арксбанка на 37,5 млрд рублей РАПСИ 1305 4
- 15:22 Экс-главу Инвестбанка Ольгу Боргардт перевели из СИЗО под домашний арест Banki.ru 1020 1
- 17:54 Экс-футболисты сборной РФ хотят взыскать с МВД 260 млн рублей по делу банка «Замоскворецкий» РАПСИ 1961 8
- 13:39 АСВ проведет аукционы по продаже имущества банка «Югра» Banki.ru 1682
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 4739 5
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 1949
- 12:57 Банк «Ассоциация» признан банкротом, по факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Banki.ru 1643
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1457
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 3023
- 11:33 В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Фонтанка 1516
- 10:55 Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 1318
- 08:08 АСВ обвинило экс-владельца Внешпромбанка в создании схемы перевода активов на офшор Banki.ru 1818
- 09:19 Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Banki.ru 2233
- 15:06 Ситибанк прогнозирует курс доллара на уровне 65 рублей к концу года Прайм 1646 2
- 09:21 Мантуров: санкции помогли России стать более конкурентоспособной ТАСС 3647 18
- 16:23 Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Banki.ru 981
- 15:07 Евросоюз продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины ТАСС 844
- 14:30 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Banki.ru 1615 5
- 09:51 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам ГринКомБанка не позднее 26 сентября Banki.ru 865
- 06:30 ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка Banki.ru 5688 6
- 20:44 Суд по иску ЦБ ликвидировал московский банк «Жилкредит» РАПСИ 1977
- 18:53 ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей Banki.ru 1322
- 15:47 Против совладельца Нота-Банка Ерохина возбудили еще одно уголовное дело ТАСС 1110
- 22:04 Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года Banki.ru 1265
- 11:50 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка «Развитие» на 2,1 млрд рублей РАПСИ 1032
- 17:35 ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Иваново» Banki.ru 1818
- 11:00 Кассация отказала в аресте имущества экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 924
- 11:17 Курс евро ушел ниже 73 рублей Banki.ru 1220
- 19:10 Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому РИА Новости 1237 1
- 14:05 Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с конца августа Banki.ru 2550 7
- 08:25 Дерипаска выступил против отклонения своего иска к Минфину США ТАСС 1218
- 16:55 Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий» ТАСС 3344 2
- 16:08 Микаил Шишханов обжаловал решения суда о незаконности сделок Рост Банка на 255 млрд рублей Прайм 2496
- 00:02 Криптовалюту называют новым золотом. Спасет ли она наши деньги в кризис? Banki.ru 13787 19
- 19:44 АСВ требует с 16 бывших менеджеров и собственников Владпромбанка 2,6 млрд рублей Banki.ru 1820
- 19:51 В АСВ рассчитывают ускорить начало страховых выплат вкладчикам за счет цифровых каналов Banki.ru 1973
- 09:01 Теневого владельца девяти банков осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд рублей Banki.ru 9043 9
- 22:55 АСВ сообщило об иске к бывшим менеджерам Лайтбанка Banki.ru 2082
- 18:53 МЭР не исключает подорожания доллара в перспективе нескольких лет до 70 рублей РБК 2733 12
- 11:36 Суд подтвердил задолженность в 2,8 млрд рублей главы совдира «Домашних денег» перед Интеркоммерц Банком РАПСИ 1909
- 22:53 АСВ требует с бывших контролирующих лиц АйМаниБанка более 17 млрд рублей Banki.ru 2353 2
- 09:00 Кредитор Пробизнесбанка пожаловался на несоразмерные выплаты АСВ за услуги юрфирм Banki.ru 1909 3
- 22:20 В МЭР назвали ключевой фактор риска для экономического развития России в 2020—2022 годах ТАСС 2224 2
- 17:45 ЦБ сообщил правоохранителям об обнаруженном выводе активов Кемсоцинбанка Banki.ru 1878 1
- 10:46 Суд подтвердил долг главы совдира «Домашних денег» Бернштама перед банком в 343 млн рублей РАПСИ 1473
- 08:19 Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» РИА Новости 1262