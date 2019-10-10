Архив
Кризис-2019
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1157
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 1920
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1118
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2132
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1749
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1604
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1136
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2001
- 19:50 Экс-руководство банка «Югра» вновь оспорило в суде приказ об отзыве лицензии РАПСИ 3450 2
- 16:44 Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Banki.ru 3882 3
- 14:36 СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Banki.ru 1461
- 12:41 Арестован бывший совладелец банка «Новопокровский» Алексей Демьянов Banki.ru 2258
- 10:35 Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Banki.ru 1348
- 19:01 Дело о хищении в банке «Легион» передано в суд Banki.ru 1923 1
- 15:56 Турчак: Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия ТАСС 2171 10
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 3315
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 1163
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1578
- 18:30 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Арксбанка на 37,5 млрд рублей РАПСИ 1516 4
- 15:22 Экс-главу Инвестбанка Ольгу Боргардт перевели из СИЗО под домашний арест Banki.ru 1312 1
- 17:54 Экс-футболисты сборной РФ хотят взыскать с МВД 260 млн рублей по делу банка «Замоскворецкий» РАПСИ 2123 8
- 13:39 АСВ проведет аукционы по продаже имущества банка «Югра» Banki.ru 2180
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 5053 5
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 2145
- 12:57 Банк «Ассоциация» признан банкротом, по факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Banki.ru 2345
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1558
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 3198
- 11:33 В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Фонтанка 1680
- 10:55 Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 1452
- 08:08 АСВ обвинило экс-владельца Внешпромбанка в создании схемы перевода активов на офшор Banki.ru 2166
- 09:19 Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Banki.ru 2477
- 15:06 Ситибанк прогнозирует курс доллара на уровне 65 рублей к концу года Прайм 1898 2
- 09:21 Мантуров: санкции помогли России стать более конкурентоспособной ТАСС 4039 18
- 16:23 Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Banki.ru 1283
- 15:07 Евросоюз продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины ТАСС 935
- 14:30 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Banki.ru 1929 5
- 09:51 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам ГринКомБанка не позднее 26 сентября Banki.ru 1008
- 06:30 ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка Banki.ru 5952 6
- 20:44 Суд по иску ЦБ ликвидировал московский банк «Жилкредит» РАПСИ 2095
- 18:53 ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей Banki.ru 1468
- 15:47 Против совладельца Нота-Банка Ерохина возбудили еще одно уголовное дело ТАСС 1212
- 22:04 Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года Banki.ru 1335
- 11:50 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка «Развитие» на 2,1 млрд рублей РАПСИ 1108
- 17:35 ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Иваново» Banki.ru 1921
- 11:00 Кассация отказала в аресте имущества экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей РАПСИ 962
- 11:17 Курс евро ушел ниже 73 рублей Banki.ru 1265
- 19:10 Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому РИА Новости 1293 1
- 14:05 Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с конца августа Banki.ru 2630 7