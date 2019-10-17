Архив
Кризис-2019
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1209 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1544 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 801
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1281
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 1921
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 912
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1228
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1209
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1104 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 3937 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1218
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2045
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1183
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2464
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1819
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1763
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1180
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2061
- 19:50 Экс-руководство банка «Югра» вновь оспорило в суде приказ об отзыве лицензии РАПСИ 3696 2
- 16:44 Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Banki.ru 3978 3
- 14:36 СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Banki.ru 1492
- 12:41 Арестован бывший совладелец банка «Новопокровский» Алексей Демьянов Banki.ru 2344
- 10:35 Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Banki.ru 1404
- 19:01 Дело о хищении в банке «Легион» передано в суд Banki.ru 2008 1
- 15:56 Турчак: Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия ТАСС 2232 10
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 3376
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 1191
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1639
- 18:30 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Арксбанка на 37,5 млрд рублей РАПСИ 1534 4
- 15:22 Экс-главу Инвестбанка Ольгу Боргардт перевели из СИЗО под домашний арест Banki.ru 1362 1
- 17:54 Экс-футболисты сборной РФ хотят взыскать с МВД 260 млн рублей по делу банка «Замоскворецкий» РАПСИ 2139 8
- 13:39 АСВ проведет аукционы по продаже имущества банка «Югра» Banki.ru 2312
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 5126 5
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 2162
- 12:57 Банк «Ассоциация» признан банкротом, по факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Banki.ru 2460
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1566
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 3219
- 11:33 В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Фонтанка 1736
- 10:55 Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 1469
- 08:08 АСВ обвинило экс-владельца Внешпромбанка в создании схемы перевода активов на офшор Banki.ru 2216
- 09:19 Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Banki.ru 2512
- 15:06 Ситибанк прогнозирует курс доллара на уровне 65 рублей к концу года Прайм 1957 2
- 09:21 Мантуров: санкции помогли России стать более конкурентоспособной ТАСС 4118 18
- 16:23 Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Banki.ru 1350
- 15:07 Евросоюз продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины ТАСС 955
- 14:30 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Banki.ru 2009 5
- 09:51 АСВ начнет выплату страховки вкладчикам ГринКомБанка не позднее 26 сентября Banki.ru 1027
- 06:30 ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка Banki.ru 6000 6