Архив
Кризис-2019
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 4788
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1089
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 944
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 973
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1221 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 1731 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1090
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1286 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1750 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 888
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1378
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2093
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 977
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1306
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1264
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1217 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4092 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1243
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2114
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1216
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2505
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1839
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1810
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1196
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2090
- 19:50 Экс-руководство банка «Югра» вновь оспорило в суде приказ об отзыве лицензии РАПСИ 3856 2
- 16:44 Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Banki.ru 4122 3
- 14:36 СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Banki.ru 1515
- 12:41 Арестован бывший совладелец банка «Новопокровский» Алексей Демьянов Banki.ru 2395
- 10:35 Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Banki.ru 1463
- 19:01 Дело о хищении в банке «Легион» передано в суд Banki.ru 2097 1
- 15:56 Турчак: Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия ТАСС 2279 10
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 3436
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 1203
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1670
- 18:30 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Арксбанка на 37,5 млрд рублей РАПСИ 1548 4
- 15:22 Экс-главу Инвестбанка Ольгу Боргардт перевели из СИЗО под домашний арест Banki.ru 1380 1
- 17:54 Экс-футболисты сборной РФ хотят взыскать с МВД 260 млн рублей по делу банка «Замоскворецкий» РАПСИ 2146 8
- 13:39 АСВ проведет аукционы по продаже имущества банка «Югра» Banki.ru 2355
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 5178 5
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 2170
- 12:57 Банк «Ассоциация» признан банкротом, по факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Banki.ru 2523
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1576
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 3233
- 11:33 В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Фонтанка 1799
- 10:55 Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 1478
- 08:08 АСВ обвинило экс-владельца Внешпромбанка в создании схемы перевода активов на офшор Banki.ru 2260
- 09:19 Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Banki.ru 2528