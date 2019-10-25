Архив
Кризис-2019
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 10409 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 1996
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3278
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1059
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17109 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1149
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1025
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1036
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1371 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 1856 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1156
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1318 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1800 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 908
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1412
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2159
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1016
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1356
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1284
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1268 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4180 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1252
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2147
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1236
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2555
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1855
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1850
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1203
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2106
- 19:50 Экс-руководство банка «Югра» вновь оспорило в суде приказ об отзыве лицензии РАПСИ 3943 2
- 16:44 Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Banki.ru 4252 3
- 14:36 СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Banki.ru 1531
- 12:41 Арестован бывший совладелец банка «Новопокровский» Алексей Демьянов Banki.ru 2435
- 10:35 Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Banki.ru 1485
- 19:01 Дело о хищении в банке «Легион» передано в суд Banki.ru 2127 1
- 15:56 Турчак: Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия ТАСС 2318 10
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 3480
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 1215
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1692
- 18:30 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Арксбанка на 37,5 млрд рублей РАПСИ 1560 4
- 15:22 Экс-главу Инвестбанка Ольгу Боргардт перевели из СИЗО под домашний арест Banki.ru 1396 1
- 17:54 Экс-футболисты сборной РФ хотят взыскать с МВД 260 млн рублей по делу банка «Замоскворецкий» РАПСИ 2158 8
- 13:39 АСВ проведет аукционы по продаже имущества банка «Югра» Banki.ru 2395
- 22:57 Глава ЦБ Ирана заявил, что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Тегеран ТАСС 5204 5
- 13:33 Суд отказал в аресте президента банка «Прайм Финанс» РАПСИ 2181
- 12:57 Банк «Ассоциация» признан банкротом, по факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Banki.ru 2548
- 10:40 Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию ТАСС 1578
- 16:25 Суд не поверил в долг экс-банкира Алякина по алиментам в 519 млн рублей РИА Новости 3240