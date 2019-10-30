Архив
Кризис-2019
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 1918
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4327
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 3920
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1867
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1181
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1539
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1115
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1611
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 15415 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2091
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3345
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1108
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17426 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1173
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1073
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1071
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1399 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 1906 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1201
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1335 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1850 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 924
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1428
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2194
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1035
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1384
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1293
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1296 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4212 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1257
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2188
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1253
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2583
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1876
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1896
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1208
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2112
- 19:50 Экс-руководство банка «Югра» вновь оспорило в суде приказ об отзыве лицензии РАПСИ 4001 2
- 16:44 Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Banki.ru 4288 3
- 14:36 СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Banki.ru 1538
- 12:41 Арестован бывший совладелец банка «Новопокровский» Алексей Демьянов Banki.ru 2452
- 10:35 Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Banki.ru 1509
- 19:01 Дело о хищении в банке «Легион» передано в суд Banki.ru 2137 1
- 15:56 Турчак: Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия ТАСС 2346 10
- 21:07 Суд признал банкротом Международный Банк Санкт-Петербурга РАПСИ 3499
- 15:41 Экс-владелец Плато-Банка не смог оспорить свою экстрадицию из Белоруссии в Россию Banki.ru 1224
- 11:47 Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Banki.ru 1705