Архив
Кризис-2019
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 2847 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 1256
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 8703 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 576
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2271 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1716
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 2592 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1682 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1190
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1089
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3030
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4491
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 3982
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1903
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1209
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1568
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1143
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1697
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 15966 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2148
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3372
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1146
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17493 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1187
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1140
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1094
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1430 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 1940 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1232
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1343 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1885 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 936
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1443
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2234
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1046
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1451
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1302
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1322 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4252 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1261
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2218
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1263
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2620
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1890
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1920
- 10:58 Представитель акционеров Кемсоцинбанка обжаловал решение о банкротстве Banki.ru 1210
- 20:22 Арбитраж привлек к ответственности экс-руководство ЕвроАксис Банка РАПСИ 2121