Архив
Кризис-2019
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 888
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1563
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 877
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 2656
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3348 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 1581
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 10294 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 615
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2368 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1778
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 2867 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1740 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1209
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1151
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3087
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4586
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4013
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1930
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1232
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1600
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1171
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1770
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16038 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2212
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3391
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1163
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17535 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1196
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1159
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1111
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1441 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 1968 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1253
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1353 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1906 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 943
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1450
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2293
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1061
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1477
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1314
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1350 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4296 3
- 10:55 Суд отказал экс-главе Центрально-Европейского Банка в пересмотре решения о банкротстве РАПСИ 1272
- 08:48 Расследование дела в отношении экс-главы банка «Глобэкс» завершено Banki.ru 2249
- 12:19 АСВ с начала года выплатило кредиторам ликвидируемых банков 68,2 млрд рублей Banki.ru 1276
- 22:44 Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка РАПСИ 2654
- 09:19 АктивКапитал Банк продает активы на сумму около 3 млрд рублей Banki.ru 1900
- 08:38 Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Banki.ru 1954